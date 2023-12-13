Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thủy Nguyên cùng các lực lượng chức năng khẩn trương có tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 6/12, ông Nguyễn Văn Q. (trú tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) vô tình phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn trong bể nước thải của gia đình. Bể nước này bỏ hoang đã lâu, nằm trong khuôn viên khu vườn rộng hàng trăm mét vuông không tường rào, cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông Q..

Theo thông tin từ VTC News, nhà chồng và nhà mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị T. (SN 1988, ở xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) luôn tấp nập người ra vào hỏi thăm. Bà Chu Thị Thường (SN 1967, mẹ đẻ chị T.) cho biết, thông qua báo chí, bà biết được bộ hài cốt tìm thấy trong bể nước thải cách nhà chồng chị T. không xa chính là cô con gái đã mất tích 13 năm của bà.

Sau 4 ngày lấy mẫu xét nghiệm ADN bộ hài cốt, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân là Nguyễn Thu Th. (SN 1988, trú tại thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân).

Chị T. là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Năm 2006, chị lập gia đình với người đàn ông cùng làng và có với nhau một bé trai. Hai vợ chồng mở cửa hàng bán gas để lập nghiệp.

Bà Thường nhiều đêm khóc thầm vì thương con - Ảnh: VTC News

Nhớ lại 13 năm trước, bà Thường ngấn lệ bảo, tối 8/12/2010, bà ăn cơm cùng con gái mà không biết đó là lần gặp cuối cùng. Chị gái T. cũng hẹn em hôm sau sang nhà ăn cơm.

Trưa 9/12/2010, chị T. gửi con trai hơn 3 tuổi để đi giao gas. Lúc này, chồng chị đang theo xe đường dài vào miền Nam. Khoảng 14h cùng ngày, chị gái chị T. gọi điện cho em nhưng không liên lạc được. Cuối giờ chiều, anh rể sang nhà tìm chỉ thấy cửa nhà còn đang mở, con trai chị T. vẫn gửi nhà hàng xóm.

Gia đình bà Thường cùng nhà chồng chị T. đi khắp nơi để tìm từ nghĩa trang đến hang núi rồi cả các mối thân quen, những nơi chị T. có thể đi tới nhưng người phụ nữ ấy vẫn bặt vô âm tín. Tối đó, người nhà chị T. báo chính quyền địa phương để phối hợp tìm kiếm.

Sáng sớm hôm sau, một người dân trông khu đầm rộng 32 mẫu ở gần sông Kinh Thầy tháo nước để đánh bắt thủy sản đã phát hiện xe máy của chị T. ở sát miệng cống.

Cống Đầm 32 ha, nơi phát hiện xe máy của nạn nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận được thông tin, người thân và chính quyền tổ chức tìm kiếm chị T. Trời rét căm, nhiều người vẫn lao xuống nước tìm kiếm nhưng suốt nửa ngày trời không phát hiện thêm dấu vết gì. Thậm chí, họ thuê cả thợ lặn tham gia vào việc tìm kiếm.

Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, gia đình chị T. cũng tìm kiếm ở nhiều nơi. Thời gian qua đi, việc tìm kiếm dần vào ngõ cụt. Gia đình từng tìm tới tâm linh để mong có chút manh mối về chị T. Trong làng cũng xuất hiện một số tin đồn ác ý hướng về người phụ nữ mất tích bí ẩn. "Tôi lúc nào cũng nghĩ về con, buồn lắm, nhiều lúc khóc thầm. Những ngày gia đình có việc hay Tết cận kề, ra chợ thấy con cái mọi người đi mua sắm, tâm tôi rất đau. Thậm chí, chồng tôi nhiều đêm cũng bảo, con mình không còn nữa đâu, nhà có 4 đứa giờ chỉ còn 3", bà Thường tâm sự.

Nhớ về cô con gái thứ hai, bà bảo chị T. nhỏ nhắn, xinh xắn, sống không mất lòng ai. Bà đau lòng khi suốt bao năm trời con chịu tiếng oan.