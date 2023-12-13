Vào ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “giết người”.
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Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 12h45 ngày 12/12, bà L.T.C. (41 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS 67D1 - 515.30 chở ông Nguyễn Văn Dũng (chồng bà C.) lưu thông trên quốc lộ 91.
Khi đến đoạn đường thuộc ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú), ông Dũng lấy cây dao Thái Lan thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng bà C. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn ông Dũng bị người dân giữ lại, giao cho lực lượng Công an.
Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan Công an, bước đầu ông Dũng khai nhận vì cho rằng bà C. ngoại tình với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết vợ.
Đối tượng sau đó mua 1 con dao Thái Lan giấu trong người rồi đến công ty nơi vợ làm việc rủ đi uống nước. Khi vừa đi được một đoạn thì ông Dũng ra tay sát hại bà C.
Vụ việc hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ.