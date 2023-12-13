Lời khai gây phẫn nộ của người chồng ra tay sát hại vợ trên đường: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 13/12/2023 10:39

Vào ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 12h45 ngày 12/12, bà L.T.C. (41 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS 67D1 - 515.30 chở ông Nguyễn Văn Dũng (chồng bà C.) lưu thông trên quốc lộ 91. 

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú), ông Dũng lấy cây dao Thái Lan thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng bà C. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn ông Dũng bị người dân giữ lại, giao cho lực lượng Công an. 

Lời khai gây phẫn nộ của người chồng ra tay sát hại vợ trên đường: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Phạm Văn Dũng tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan Công an, bước đầu ông Dũng khai nhận vì cho rằng bà C. ngoại tình với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết vợ

Đối tượng sau đó mua 1 con dao Thái Lan giấu trong người rồi đến công ty nơi vợ làm việc rủ đi uống nước. Khi vừa đi được một đoạn thì ông Dũng ra tay sát hại bà C.

Lời khai gây phẫn nộ của người chồng ra tay sát hại vợ trên đường: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 2
Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Lời khai gây phẫn nộ của người chồng ra tay sát hại vợ trên đường: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 3
Con dao Dũng dùng đâm vợ tử vong do ghen tuông - Ảnh: Báo An Giang

Vụ việc hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Vụ sập mái nhà đang xây ở Thái Bình: Đã có 3 nạn nhân tử vong, 5 người bị thương đang được cấp cứu

Vụ sập mái nhà đang xây ở Thái Bình: Đã có 3 nạn nhân tử vong, 5 người bị thương đang được cấp cứu

Lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, địa phương vừa làm báo cáo toàn bộ vụ việc sập nhà đang xây ở thị trấn Diêm Điền, khiến 8 người thương vong.

Xem thêm
Từ khóa:   giết vợ tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 38 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 41 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 58 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 43 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu