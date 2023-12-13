Bố dẫn 2 con nhỏ đi khỏi nhà vì buồn chuyện gia đình: Phát hiện thi thể người bố trôi sông, 2 con vẫn đang mất tích

Đời sống 13/12/2023 06:30

Vào chiều 12/12, người dân ở thôn Long Vỹ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên trong lúc đi làm thì phát hiện thi thể người đàn ông trôi sông.

Theo thông tin từ báo Lao Động, người dân ở thôn Long Vỹ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên trong lúc đi làm thì phát hiện thi thể người đàn ông trôi sông vào ngày 12/12. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với người dân trục vớt thi thể nói trên. Cơ quan Công an vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến người đàn ông này tử vong.

Bước đầu theo nhận dạng của gia đình xác định, người đàn ông nói trên là anh T.V.C. (trú ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ). Vào chiều 7/12, anh C. buồn chuyện gia đình nên dẫn theo hai con gái (một cháu 4 tuổi và cháu 2 tuổi) đi khỏi nhà. Gia đình đã báo chính quyền và đi tìm nhưng không thấy ba bố con ở đâu.

Đến chiều nay, người dân phát hiện thi thể anh C. trên sông Bắc Hưng Hải đoạn chảy qua thôn Long Vỹ, xã Thanh Long. Tuy nhiên, hiện gia đình vẫn chưa thể tìm thấy hai con gái của anh C.

Bố dẫn 2 con nhỏ đi khỏi nhà vì buồn chuyện gia đình: Phát hiện thi thể người bố trôi sông, 2 con vẫn đang mất tích - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đưa anh C. bàn giao cho ia đình - Ảnh: Báo Lao Động

Ngoài ra, một người thân của anh C. xác nhận, chiều nay, gia đình đã nhận dạng thi thể, bước đầu xác định người tử vong được phát hiện tại thôn Long Vỹ chính là anh C.

Tối cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ xác nhận, lực lượng chức năng đã bàn người tử vong cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào ngày 2/5, Công an phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo một bé trai đến giữa cầu Hộ Phòng có ý định nhảy cầu tự tử.

Bố dẫn 2 con nhỏ đi khỏi nhà vì buồn chuyện gia đình: Phát hiện thi thể người bố trôi sông, 2 con vẫn đang mất tích - Ảnh 2
Sau khi được công an thuyết phục, chị K. đã từ bỏ ý định tự tử - Ảnh: Báo Tiền Phong

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hộ Phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vận động, thuyết phục nên người phụ nữ đã từ bỏ ý định tự tử và đồng ý về trụ sở công an phường để trao đổi về sự việc.

Qua làm việc, người phụ nữ khai nhận tên P.T.K. (SN 1989, ngụ ở xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và người đi cùng chị là bé trai 10 tuổi (con ruột chị K.). Nguyên nhân chị có ý định tự tử là do buồn chuyện gia đình.

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