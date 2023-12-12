Hiện trường vụ sập sàn nhà ở TP.HCM khiến một người tử vong: Nạn nhân làm thợ hồ, có vợ và 2 con

Đời sống 12/12/2023 13:27

Đến hơn 11h ngày 12/12, thi thể người đàn ông mắc kẹt bên trong căn nhà bị sập trên đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài hiện trường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, nạn nhân được xác định tên Đ.T.T (sinh năm 1983, ngụ phường Long Phước, TP Thủ Đức), là thợ xây nơi ngôi nhà bị sập phần sàn ở hẻm 190 đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TPHCM, được lực lượng chức năng đưa ra ngoài bàn giao cho người thân.

Trước đó, vào lúc 8h45 sáng cùng ngày, một nhóm thợ trong lúc thi công sửa chữa căn nhà trên thì bất ngờ sàn nhà đổ sập.

Người dân xung quanh hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc bất ngờ nghe tiếng động mạnh, khói bụi mù mịt, mọi người chạy ra ngoài và hô hoán. Lúc thi công sàn căn nhà rộng 50m2 nằm trong hẻm thuộc phường Trường Thạnh, tấm đan bê tông bất ngờ đổ sập. Hai thợ xây chạy thoát được ra ngoài, còn một người bị vùi lấp.

Hiện trường vụ sập sàn nhà ở TP.HCM khiến một người tử vong: Nạn nhân làm thợ hồ, có vợ và 2 con - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tiếp tục phong toả hiện trường điều tra, làm rõ - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam
Hiện trường vụ sập sàn nhà ở TP.HCM khiến một người tử vong: Nạn nhân làm thợ hồ, có vợ và 2 con - Ảnh 2
Lực lượng chức năng cứu nạn ở căn nhà sập - Ảnh: Báo Dân trí

Khoảng 30 phút sau, hơn 20 cảnh sát cứu hộ đến hiện trường. Lực lượng cứu nạn dùng máy khoan, bơm kích thủy lực nâng các khối bê tông, tìm kiếm đưa nạn nhân ra ngoài.

Người dân xung quanh hiện trường cho biết thêm, ngôi nhà bị lún nền, nghiêng gác, chủ nhà thuê thợ đến gia cố làm lại gác lửng. Ngôi nhà nằm cạnh rạch nước, nền đất yếu. Nhóm thợ đã thi công được khoảng một tháng trước khi xảy ra sự cố.

Hiện trường vụ sập sàn nhà ở TP.HCM khiến một người tử vong: Nạn nhân làm thợ hồ, có vợ và 2 con - Ảnh 3
Nạn nhân tử vong đã được đưa rời khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam
Hiện trường vụ sập sàn nhà ở TP.HCM khiến một người tử vong: Nạn nhân làm thợ hồ, có vợ và 2 con - Ảnh 4
Đưa được nạn nhân xấu số bàn giao cho gia đình - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, một lãnh đạo của UBND phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức cho biết, trong lúc đang thi công sửa chữa căn nhà này thì bị cán bộ trật tự đô thị phường phát hiện phần sàn nhà có một phần xây dựng sai phép. Cụ thể, chủ nhà đã xây lấn trên phần đất ở sau nhà, khu vực nằm bên cạnh con rạch nhỏ, được chủ nhà đóng 4 trụ cọc và sàn bê tông, diện tích khoảng 10m2.

Ngày 29/11, phát hiện công trình thi công có dấu hiệu sai phạm nên phường Trường Thạnh đã tiến hành lập biên bản nhắc nhở, đề nghị chủ nhà khắc phục hiện trạng, phá dỡ phần xây sai phép.

Tuy nhiên, đến ngày 2/12, kiểm tra một lần nữa thì chủ nhà vẫn chưa cho tháo dỡ phần xây dựng vi phạm. Đến ngày 4/12, phường mời chủ nhà lên để vận động khắc phục, bắt buộc tháo dỡ phần sai phạm nhưng chủ nhà không chấp hành.

Ngày 8/12, phường Trường Thạnh tiếp tục lập biên bản nhắc nhở và niêm yết vị trí, diện tích vi phạm để cho chủ nhà biết và khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu. Sau đó, chủ căn nhà này đã đồng ý và thuê công nhân khắc phục, phường có lập biên bản ghi nhận.

Sập nhà đang thi công, hàng chục cảnh sát đang nỗ lực giải cứu người đang mắc kẹt

Sập nhà đang thi công, hàng chục cảnh sát đang nỗ lực giải cứu người đang mắc kẹt

Trưa 12/12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan phong tỏa, điều tra làm rõ vụ sập nhà đang thi công khiến 1 người mắc kẹt.

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