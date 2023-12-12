Sập nhà đang thi công, hàng chục cảnh sát đang nỗ lực giải cứu người đang mắc kẹt

Trưa 12/12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan phong tỏa, điều tra làm rõ vụ sập nhà đang thi công khiến 1 người mắc kẹt.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 12/12, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang nổ lực giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt trong căn nhà bị sập.

Hiện trường cứu nạn người mắc kẹt - Ảnh: Báo Dân trí

Khoảng 8h50 cùng ngày, một nhóm gồm 3 người đang làm việc tại công trình xây dựng tại căn nhà ven rạch trên đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức. Trong lúc thi công, công trình này bất ngờ xảy ra sự cố khiến một người đàn ông khoảng 40 tuổi bị mắc kẹt bên trong. Một người khác bị thương, được đưa ra ngoài sơ cứu ngay sau đó.

Lực lượng chức năng đang triển khai công tác cứu hộ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một số người dân gần hiện trường cho biết, nạn nhân là người đàn ông khoảng 40 tuổi làm thợ hồ, có vợ và 2 con. Ngoài ra, sự cố còn làm một người khác bị thương được lực lượng chức năng sơ cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt tìm kiếm nạn nhân.

Đến hơn 10h công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra.

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