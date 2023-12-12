Bình Dương: Hàng chục tấm ván ép đứt dây rơi xuống, đè trúng người đi xe máy

Hàng chục tấm ván ép trên xe container bị đứt dây, rơi xuống đường đè trúng người đi xe máy bên cạnh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 11/12, lực lượng chức năng TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang sự cố xe đầu kéo chở theo ván ép bị đứt dây buộc khiến hàng chục tấm ván ép rơi xuống đường, đè xe máy trên Quốc lộ 13, phường Thuận Giao.

Gỗ ván ép trên xe container bị đứt dây rơi xuống đường, đè trúng người đi xe máy - Ảnh: Báo Dân trí

Lực lượng chức năng cho biết, khoảng 14h cùng ngày, xe đầu kéo chở theo ván ép lưu thông trên Quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về TP.HCM. Khi xe vừa qua khỏi ngã tư Hòa Lân khoảng 100m bất ngờ đứt dây khiến hàng chục tấm ván trên xe rơi xuống đường.

Lúc này, người đàn ông đi xe máy không kịp tránh bị ván ép đè trúng người và xe. Người dân gần hiện trường đã chạy lại hỗ trợ, đưa nạn nhân ra ngoài. Người này chỉ bị xây xát nhẹ.

Xe đầu kéo liên quan đến vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, tại hiện trường, xe máy nằm trong làn đường dành cho xe máy, bị ván ép đè trúng, hư hỏng. Xe container chạy thêm một đoạn khoảng 10m mới dừng lại.

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