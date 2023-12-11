Bé gái 4 tuổi bị chó Pitbull dại tấn công, phải khâu hàng chục vết ở mặt

Đời sống 11/12/2023 16:52

Bé gái 4 tuổi ở huyện Mê Linh – Hà Nội nhập viện trong tình trạng bị chó pitbull cắn ở mặt và chân.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị chó dại tấn công. Nạn nhân là bé gái 4 tuổi ở huyện Mê Linh – Hà Nội. Bệnh nhân vào khoa Cấp cứu cơ sở Kim Chung và được chuyển lên khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống. Ngay lập tức bé H. đã được các bác sĩ lọc rửa và khâu vết thương.

Ths.BS Hoàng Mạnh Hà, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi H. trong tình trạng bị chó cắn ở mặt và chân. Đặc biệt là vùng mặt bé có nhiều vết cắn.

Ngay sau đó bệnh nhi đã đã được làm vệ sinh, cắt lọc và khâu tạo hình thẩm mỹ với hàng chục mũi khâu ở vùng mặt. Sau phẫu thuật em bé đã được chuyển xuống Phòng tiêm chủng vaccine của bệnh viện để tiêm phòng dại và tiêm phòng uốn ván.

Bé gái 4 tuổi bị chó Pitbull dại tấn công, phải khâu hàng chục vết ở mặt - Ảnh 1
Bé H. đã được các bác sĩ lọc rửa và khâu vết thương - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Người nhà bệnh nhân cho biết, cháu H. vừa đi học về, đang đi xe đạp chơi với bạn ở ngõ thì bị con chó Pitbull nhà hàng xóm tấn công. Cả 2 bé đều bị chó xô ngã xe và lao vào cắn rồi lôi đi. Khi đó các cháu máu me be bét ở vùng mặt và chân đã được  đưa đi sơ cứu gần nhà. Con chó sau đó đã bị người dân đánh chết, được xét nghiệm và có kết quả khẳng định bị bệnh dại.

Theo thông tin từ báo Đắk Nông, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào tối 4/12, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đức thông tin, khoảng 17h chiều cùng ngày, cháu N.H.D (học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai) bị chó nhà hàng xóm tấn công khi đi học về.

Bé gái 4 tuổi bị chó Pitbull dại tấn công, phải khâu hàng chục vết ở mặt - Ảnh 2
Cháu bé bị con chó nhà hàng xóm tấn công khi đang chơi đùa lúc đi học về - Ảnh: Báo Đắk Nông

Thời điểm trên, cháu D. đi học về và đến chơi đùa với một con chó của gia đình nhà hàng xóm tại đường Nguyễn Khuyến (tổ dân phố 1). Bất ngờ, con chó tấn công vào mặt cháu bé, khiến cháu bị thương ở vùng mắt và bả vai.

Phát hiện sự việc, người dân đã chạy tới giải cứu cháu bé, đồng thời đưa nạn nhân tới cơ sở y tế để xử lý vết thương và lấy mẫu xét nghiệm.

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