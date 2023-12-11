Câu chuyện xúc động phía sau của nữ sinh 'bom hàng': Nhặt ve chai không đủ tiền mua quần áo cho mẹ bệnh khiến chủ shop bật khóc

Đời sống 11/12/2023 12:04

Những ngày qua, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video ghi lại câu chuyện cảm động của chủ một shop quần áo ở Bình Định và một nữ sinh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video ghi lại câu chuyện cảm động của chủ một shop quần áo ở Bình Định và một nữ sinh. Video này đã nhận được hơn 2 triệu lượt xem, cùng với hàng nghìn bình luận.

Cụ thể, thông qua cuộc gọi với shipper, chủ shop hỏi cô bé tại sao đặt mua hàng mà không nhận hàng? Ngay sau đó cô bé phân trần rằng do thấy mẹ đau bệnh nặng mà không có đồ để thay, muốn mẹ có bộ đồ mới nên đặt hàng mua, tuy nhiên số tiền dành dụm không đủ để trả.

Nghe đến đó, chị chủ shop lặng người, sau đó nhờ anh shipper gửi tặng cô bé bộ đồ đã đặt mua cho mẹ, đồng thời mượn thêm của anh này 1 triệu đồng để biếu gia đình.

Câu chuyện xúc động phía sau của nữ sinh 'bom hàng': Nhặt ve chai không đủ tiền mua quần áo cho mẹ bệnh khiến chủ shop bật khóc - Ảnh 1
Em Phan Thị Ca, nữ sinh nhặt ve chai để mua quần áo cho mẹ nhưng không đủ tiền nên không dám nhận hàng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Qua tìm hiểu, người mua hàng là em Phan Thị C. (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định). Em C. cho hay, do trời mưa, quần áo của mẹ đem đi giặt nhưng không khô kịp. Thấy mẹ cứ một bộ đồ mặc suốt nên em tranh thủ những lúc rảnh đi nhặt ve chai bán kiếm tiền để mua đồ cho mẹ.

Theo bà Phạm Thị L. (40 tuổi, mẹ của C.), cách đây khoảng 10 ngày bà phải vào bệnh viện huyện Phù Cát (huyện Phù Cát) để chữa bệnh. Ông Phan Văn T. (45 tuổi, cha của C.) cho hay, có xem clip trên mạng xã hội và cũng xúc động nghẹn ngào. Theo ông T., vợ chồng ông có 4 người con, C. có một anh trai và hai em gái nhỏ. Ngày vợ nhập viện, ông ở TPHCM làm thuê, không về kịp nên không hay biết chuyện con gái đi nhặt ve chai để mua đồ cho mẹ.

Câu chuyện xúc động phía sau của nữ sinh 'bom hàng': Nhặt ve chai không đủ tiền mua quần áo cho mẹ bệnh khiến chủ shop bật khóc - Ảnh 2
Nữ sinh 'bom hàng' vì nhặt ve chai không đủ tiền mua quần áo cho mẹ bệnh khiến chủ shop bật khóc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chị Lê Thị Quỳnh Nha, người chủ shop tốt bụng sau khi nghe bé Phan Thị C. (ở huyện Phù Cát, Bình Định) cho biết đi nhặt ve chai bán lấy tiền để dành mua đồ cho mẹ nhưng không đủ tiền nên đành "bom" hàng, đã tặng bộ quần áo rồi còn tặng thêm tiền cho bé Ca.và mẹ.

Dù đã chiều muộn nhưng chị Nha vẫn còn tất bật với công việc tại xưởng may của mình. Chị cho biết, nhiều ngày qua, chị đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khi tình cờ biết được câu chuyện đáng thương của bé C. và mẹ.

Ngay lúc đó, chị Nha mượn shipper 1 triệu đồng để tặng cho bé C. Rồi những ngày sau, những lời của bé C. lại luôn hiện hữu trong tâm trí của chị. Vì vậy, chị quyết định cùng chồng lần theo địa chỉ đặt hàng của bé C. để đến cho biết nhà.

Chị Nha cho hay chị không đi làm từ thiện, chỉ thấy ai đáng thương và gặp được họ thì giúp đỡ theo khả năng của mình. Đối với bé Phan Thị Ca, lúc gặp được vợ chồng chị Nha, bé chỉ biết cúi đầu và muốn khóc vì không biết phải nói gì hay làm gì nữa. 

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Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn tin moi bom hàng

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