Nam công nhân bị đâm tử vong chỉ vì... từ chối đi nhậu

Đời sống 11/12/2023 09:41

Vào tối 10/12, một lãnh đạo UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, VKSND huyện Cư Jút đang phối hợp Công an huyện này điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân lò gạch bị đâm tử vong vì từ chối nhậu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 21h30 ngày 6/12, tại khu trọ của lò gạch Huỳnh Sơn ( tổ dân phố 5, thị trấn Ea T'ling), một nhóm công nhân tổ chức ăn nhậu.

Nhóm này gồm: Lục Văn Nhuần (SN 2001, trú xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa), Trần Minh Chiến (SN 1998, trú xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai), Y K. Ktul (SN 2005, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút), Hoàng Tuấn P. (SN 2008, trú huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) và Y Đ. Mlô (SN 2006, trú xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức nhậu tại phòng trọ của anh Y Đ. Mlô.

 

Sau đó, Nhuần có qua phòng trọ của anh Nguyễn Minh Hoài N. (SN 2000, trú xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) để mời nhậu. Tuy nhiên, anh N. không qua vì trước đó có mâu thuẫn với anh Đ.

Nam công nhân bị đâm tử vong chỉ vì... từ chối đi nhậu - Ảnh 1
Anh N. đã tử vong tại bệnh viện - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, sau một hồi nói chuyện, anh N. và nhóm bạn của Nhuần xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Thấy vậy, Chiến đến can ngăn nhưng bị anh N. đánh. Bực tức, Chiến đã dùng dao bấm thủ sẵn trong người đâm trúng lưng anh N.

Những người có mặt ở hiện trường đã can ngăn, đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cấp cứu. Nhưng sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện, đến rạng sáng 10/12, anh N. đã tử vong.

Công an đã bắt được Chiến, thu giữ một con dao bấm liên quan vụ việc.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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