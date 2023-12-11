Bình Dương: Tài xế ô tô tông bé trai 4 tuổi tử vong rồi bỏ trốn

Đời sống 11/12/2023 06:10

Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ xe tải rời khởi hiện trường vụ tai nạn khiến bé 4 tuổi tử vong xảy ra chiều 9/12.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h15 ngày 9/12 trên đường ở khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong là bé trai tên L.P.T.N (sinh năm 2019, trú tại Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương).

Bình Dương: Tài xế ô tô tông bé trai 4 tuổi tử vong rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến bé trai 4 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Vào thời điểm trên, chị N.P.Q.N chở theo cháu L.P.T.N trên xe máy. Khi đến khu phố 3, phường Phú Tân thì xảy ra va chạm với một chiếc xe máy khác (chưa rõ biển số) khiến chị N và bé trai ngã ra đường.

Đúng lúc này, chiếc xe tải đi đến hiện trường va phải bé trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, xe máy và ôtô tải liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Bình Dương: Tài xế ô tô tông bé trai 4 tuổi tử vong rồi bỏ trốn - Ảnh 2
ực lượng công an đã nhanh chóng truy xét phát hiện chiếc xe đang ở bên trong công ty, nên đã liên hệ với chủ công ty và mời tài xế lái chiếc xe tải lên làm việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét phát hiện chiếc xe tải đang ở bên trong công ty nên đã liên hệ với công ty và mời tài xế lái chiếc xe tải là ông T.Đ.N lên làm việc.

Hiện cơ quan công an vẫn đang truy tìm chiếc xe máy có liên quan đến vụ tai nạn này.

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