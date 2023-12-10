Va chạm với xe buýt, hai cha con đi xe máy tử vong thương

Đời sống 10/12/2023 11:40

Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Giao thông, vào khoảng 6h50, ngày 10/12, tại Km 38 + 700 tỉnh lộ 1 (đoạn qua xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy khiến hai bố con tử vong thương tâm.

Va chạm với xe buýt, hai cha con đi xe máy tử vong thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao thông

Cụ thể, vào thời điểm trên, ông P. V. T (SN 1973, ngụ xã Cư M'lan, huyện Ea Súp) điều khiển xe máy BKS 47P1- 091.91 chở theo con gái P. T. H. G (SN 2006) lưu thông trên tỉnh lộ 1 theo hướng huyện Ea Súp đi huyện Buôn Đôn.

Khi xe máy chạy đến địa điểm trên bất ngờ tông vào xe buýt BKS 47B-025.92 do tài xế Nguyễn Văn Nam (SN 1975, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Va chạm với xe buýt, hai cha con đi xe máy tử vong thương - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến ông T. và cháu G. tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm xe buýt, hai phương tiện hư hỏng - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cú tông trực diện khiến hai bố con trên xe máy ngã văng ra đường, chấn thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, cả hai bố con đều tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm xe buýt, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng, mảnh vỡ văng trên mặt đường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nghẹt thở giải cứu 3 trẻ em, 3 người lớn đang mắc kẹt trong vụ cháy nhà cao tầng ở TP.HCM

Nghẹt thở giải cứu 3 trẻ em, 3 người lớn đang mắc kẹt trong vụ cháy nhà cao tầng ở TP.HCM

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết vừa cứu thành công sáu người trong vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 10 (TP.HCM).

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 47 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 50 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 12 giờ 52 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 12 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 10 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 13 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu