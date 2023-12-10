Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Giao thông, vào khoảng 6h50, ngày 10/12, tại Km 38 + 700 tỉnh lộ 1 (đoạn qua xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy khiến hai bố con tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao thông

Cụ thể, vào thời điểm trên, ông P. V. T (SN 1973, ngụ xã Cư M'lan, huyện Ea Súp) điều khiển xe máy BKS 47P1- 091.91 chở theo con gái P. T. H. G (SN 2006) lưu thông trên tỉnh lộ 1 theo hướng huyện Ea Súp đi huyện Buôn Đôn.

Khi xe máy chạy đến địa điểm trên bất ngờ tông vào xe buýt BKS 47B-025.92 do tài xế Nguyễn Văn Nam (SN 1975, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông T. và cháu G. tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm xe buýt, hai phương tiện hư hỏng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cú tông trực diện khiến hai bố con trên xe máy ngã văng ra đường, chấn thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, cả hai bố con đều tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm xe buýt, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng, mảnh vỡ văng trên mặt đường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nghẹt thở giải cứu 3 trẻ em, 3 người lớn đang mắc kẹt trong vụ cháy nhà cao tầng ở TP.HCM Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết vừa cứu thành công sáu người trong vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 10 (TP.HCM).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-voi-xe-buyt-hai-cha-con-i-xe-may-tu-vong-thuong-636650.html