Chợ ở Bình Phước bốc cháy, nhiều tiểu thương xót xa nhìn ki ốt bị thiêu rụi

Khoảng 21h30 ngày 10/12, người dân phát hiện lửa phát ra từ một kiốt giữa chợ Thống Nhất (Bình Phước), sau đó nhanh chóng lan sang các kiốt xung quanh.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào khoảng 21h30 ngày 10/12, người dân phát hiện lửa phát ra từ một kiốt giữa chợ Thống Nhất, sau đó nhanh chóng lan sang các kiốt xung quanh.

Ngay sau đó, người dân, các tiểu thương hô hoán và sử dụng các vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa; đồng thời, báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy chợ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an địa phương triển khai phương án khống chế ngọn lửa.

Do đám cháy xuất phát từ giữa chợ, địa điểm cháy chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Người dân, các tiểu thương hô hoán và sử dụng các vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa; đồng thời, báo cơ quan chức năng - Ảnh: VOV

Sau thời gian tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 9 kiốt trong chợ, một số kiốt khác bị hư hỏng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại tài sản; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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