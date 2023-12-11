4 nhân viên chấn thương nặng do tủ treo tường rơi trúng người ở TP.HCM

Khoa Cấp cứu hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (TP.HCM) tiếp nhận 4 nạn nhân bị tủ đè. Đây là các nhân viên một công ty bảo hiểm có văn phòng trên đường Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM.
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Theo thông tin từ báo Dân trí, vào trưa 11/12, đại diện Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, nơi đây đang điều trị nhiều trường hợp bị tai nạn trong lúc lao động.
Cụ thể, khoảng hơn 12h, ekip trực cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân cùng làm việc tại một công ty đóng tại tòa nhà trên đường Cống Quỳnh, quận 1.
Khai thác lời kể các bệnh nhân, trước đó khi đang ngồi làm việc, tủ hồ sơ bằng gỗ trong phòng bất ngờ ngã xuống, đè trúng vùng đầu, mặt của họ.
Theo thông tin từ VietNamNet, trường hợp thứ nhất là anh N.V.T. (SN 1953), nhập viện trong tình trạng chấn thương đầu. Bệnh nhân được khâu vết thương, chụp CT sọ và chuyển lên khoa Ngoại tổng quát để theo dõi.
Trường hợp thứ hai là anh N.M.C. (SN 1964) nhập viện với chẩn đoán chấn thương đầu, có vết thương tại trán. Nặng nhất là trường hợp của bệnh nhân L.M.N. (SN 1977) khi bị chấn thương đầu, gãy xương chính mũi. Cả hai bệnh nhân này cũng được khâu vết thương, chụp CT sọ và chuyển lên khoa Ngoại tổng quát.
Trường hợp còn lại là bệnh nhân L.H.N. (SN 1966) bị chấn thương nhẹ vùng đầu. Bệnh nhân được săn sóc vết thương, chụp chiếu hình ảnh và sau đó xin về.