Nam sinh lớp 11 gieo mình xuống sông Lam, mọi người không kịp phản ứng

Nam sinh đi xe lên giữa cầu Bến Thủy rồi dừng lại, bất ngờ gieo mình xuống sông Lam.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 11/12, lãnh đạo UBND phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng của phường đang phối hợp gia đình và các đơn vị cứu hộ, cứu nạn tổ chức tìm kiếm em N.T.T (16 tuổi, học sinh một trường THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc).

Để lại xe trên cầu Bến Thủy, nam sinh gieo mình xuống sông Lam - Ảnh: VOV

Cụ thể, khoảng hơn 14h cùng ngày, nam sinh này đi xe máy điện đến cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh). Đến giữa cầu, nam sinh dừng xe rồi bất ngờ trèo qua lan can, gieo mình xuống sông Lam.

T. dừng xe máy điện, bỏ lại cặp sách, áo đồng phục, điện thoại... rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Lam - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sự việc diễn ra quá nhanh khiến người đi đường không kịp can ngăn, lập tức trình báo với cơ quan chức năng.

Tại hiện trường có một xe máy điện, áo đồng phục và cặp sách chứa sách vở, 1 điện thoại di động cùng thẻ học sinh mang tên N.T.T.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm tung tích nam sinh.

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