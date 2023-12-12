Bất ngờ với lời khai của cô gái lái BMW tốc độ 140km/h trong khu đông dân cư

Đời sống 12/12/2023 10:35

Công an phường An Lợi Đông cùng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự TP Thủ Đức đã mời N.T.D.M. lên trụ sở làm việc.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào tối ngày 11/12, liên quan vụ "Xác minh video cô gái lái ô tô BMW lên tới 140km/h ở Thủ Đức", Công an phường An Lợi Đông phối hợp đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang làm việc với N.T.D.M. (26 tuổi, ngụ TP.HCM). 

M. là người lái ô tô BMW chạy quá tốc độ trong khu đô thị Sala, sau đó quay video lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. M. cho biết đang làm kinh doanh bán hàng cho hãng xe BMW, hành vi chạy tốc độ lên tới 140km/h là để thử xe.

Công an xác định M. đã lái xe vi phạm tại tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức. M. cho hay đoạn video được quay lại và đăng tải hồi tháng 9-2023, đến nay thì nhiều người chia sẻ lại.

Đây là tuyến đường khu dân cư, tốc độ quy định là 60km/h. Theo cảnh sát giao thông, M. bị lập biên bản hành vi "điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35km/h". Với lỗi này, M. sẽ bị phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Bất ngờ với lời khai của cô gái lái BMW tốc độ 140km/h trong khu đông dân cư - Ảnh 1
Cô gái lái BMW lên tới 140km/h ở Thủ Đức khai với cảnh sát là muốn thử xe - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào ngày 11/12, tài khoản Facebook D.M. đăng tải 1 đoạn clip điều khiển ô tô hiệu BMW. Đây được xác định là Facebook chính chủ của D.M.

Nội dung trong clip D.M. có “khoe” về khả năng lái ô tô. Nội dung còn thể hiện, có lúc D.M. đạp ga cho xe rú lên với tốc độ cao nhưng có lúc phanh gấp. Và cô gái này có nói trong clip: “100 nè! với khoảng cách đèn đỏ rất là gần, nhưng mà mình vẫn có thể kiểm soát được cái khoảng cách phanh chuẩn xác”. Đặc biệt, trong clip có lúc màn hình trước tay lái thông báo tốc độ xe là 140km/h.

Clip đăng trên Facebook D.M. đã nhận nhiều lượt chia sẻ và ý kiến bình luận. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ cô gái lái xe với tốc độ cao như thế, rất nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Bất ngờ với lời khai của cô gái lái BMW tốc độ 140km/h trong khu đông dân cư - Ảnh 2
 Clip cô gái lái BMW 140 km/h được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: VTC News

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Đội CSGT – TT, Công an TP.Thủ Đức đã vào cuộc, phối hợp cùng Công an phường An Lợi Đông để mời D.M lên làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính.   

Khu vực cô gái chạy là đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM. Tốc độ tối đa tuyến đường này cho phép chạy đối với ô tô là 60km/h.

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