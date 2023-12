Bất ngờ với lời khai của cô gái lái BMW tốc độ 140km/h trong khu đông dân cư

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào tối ngày 11/12, liên quan vụ "Xác minh video cô gái lái ô tô BMW lên tới 140km/h ở Thủ Đức", Công an phường An Lợi Đông phối hợp đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang làm việc với N.T.D.M. (26 tuổi, ngụ TP.HCM).

M. là người lái ô tô BMW chạy quá tốc độ trong khu đô thị Sala, sau đó quay video lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. M. cho biết đang làm kinh doanh bán hàng cho hãng xe BMW, hành vi chạy tốc độ lên tới 140km/h là để thử xe.