Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra 2 hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ thảm án 3 người trong một gia đình tử vong, ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra 2 hành vi giết người và cướp tài sản. Khai nhận với cơ quan điều tra, Khoa cho rằng mình giết vợ là chị P.L.K. (38 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) do trong quá trình sống chung nhà, bị cha mẹ của vợ "hờ" nói nặng nói nhẹ nên uất ức trong lòng.

Khoa khi bị công an bắt - Ảnh: Báo Tiền Phong Bị can cũng khai rằng, nạn nhân P.L.K từng có ý định tự tử. Nhưng Khoa khuyên vợ chờ sinh con rồi đi kiếm việc làm. Ngày qua ngày, Khoa vẫn bị người thân của vợ nói những lời giày vò nên nỗi uất trong lòng càng lớn. Từ đó, bị can có ý định giết vợ rồi tự tử để giải thoát cho cả 2.

Sau khi giết chết vợ, bị can Khoa không can đảm để tự tử. Lúc này, Khoa cho rằng những đau khổ của 2 vợ chồng xuất phát từ việc cha mẹ vợ hờn trách mình kéo dài nên nảy ý định giết ông P.V.S (69 tuổi) và bà T.T.G (68 tuổi) là cha mẹ chị K để trả thù, thỏa mãn nỗi uất ức. Nghi phạm Bùi Vũ Khoa tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 13h30 ngày 4/12, con gái ông S. về thăm gia đình. Tới nơi, người con thấy nhà khóa cửa và phát hiện mùi hôi trong nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, người này đã hô hoán hàng xóm phá cửa để kiểm tra. Tại đây, mọi người tá hỏa phát hiện ông P.V.S. tử vong trong phòng ngủ, chị P.L.K. tử vong ở phòng kế bên. Riêng bà T.T.G. được phát hiện tử vong phía sau vườn. Tới 17h15 cùng ngày, nghi phạm Bùi Vũ Khoa bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Định Bình, TP Cà Mau.

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