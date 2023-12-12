Bí thư huyện đoàn huyện Tân Hưng (Long An) Nguyễn Thị Ánh Ngọc cho biết, đã trao tặng giấy khen cho em Trần Thị Huỳnh Anh, học sinh lớp 3/3, Trường Tiểu Học Hưng Điền B vì đã có việc làm tốt.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 12/12, huyện đoàn Tân Hưng, Trường Tiểu học Hưng Điền B (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) đã tổ chức khen thưởng biểu dương em Trần Thị Huỳnh Anh, học sinh lớp 3 và lan tỏa hành động “nhặt được của rơi trả lại người bị mất” đến với toàn thể học sinh của trường.

Trước đó, trên đoạn đường đi học từ ấp Ngã Tư đến Trường Tiểu Học Hưng Điền B, em Trần Thị Huỳnh Anh có nhặt được một được 1 xấp tiền mặt 14 triệu đồng. Sau khi nhặt được nữ sinh lớp 3 đã mang số tiền trên đến công an xã Hưng Điền B trình báo và giao lại số tiền này cho công an xã để tìm trả lại cho người đánh mất.

Em Trần Thị Huỳnh Anh trao trả số tiền 14 triệu đồng cho người bị mất - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi xác minh người làm rơi là chị Nguyễn Thị Diễm Sương ở ấp Hưng Thuận, xã Hưng Điền B, Công an đã tiến hành trao trả lại. Khi nhận lại tiền, chị Diễm Sương rất xúc động trước việc làm và hành động của em Huỳnh Anh.

Theo Bí thư huyện đoàn huyện Tân Hưng, việc làm của em Trần Thị Huỳnh Anh là một hành động đẹp, xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn học sinh noi theo. Vì vậy, Huyện đoàn Tân Hưng, Đoàn Thanh Niên xã Hưng Điền B và nhà trường đã biểu dương để lan tỏa những việc làm tốt, hành động đẹp tích cực.

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