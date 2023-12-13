Vụ sập mái nhà đang xây ở Thái Bình: Đã có 3 nạn nhân tử vong, 5 người bị thương đang được cấp cứu

Đời sống 13/12/2023 10:21

Lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, địa phương vừa làm báo cáo toàn bộ vụ việc sập nhà đang xây ở thị trấn Diêm Điền, khiến 8 người thương vong.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào sáng 13/12, liên quan đến vụ việc sập nhà đang xây ở thị trấn Diêm Điền khiến 8 người thương vong, lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, ngoài 2 nạn nhân tử nạn tại hiện trường, tối qua (12/12), một nữ nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Danh tính người này là Nguyễn Thị Ca (SN 1981 trú tại xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy).

Hai nạn nhân tử vong trước đó gồm: ông Đoàn Văn Nhất (SN 1960, trú tại xã Thụy Sơn) và ông Vũ Đình Thụy (SN 1974, trú tại xã Thụy Văn). 5 người bị thương còn lại đang được cấp cứu, điều trị, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Vụ sập mái nhà đang xây ở Thái Bình: Đã có 3 nạn nhân tử vong, 5 người bị thương đang được cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ sập nhà đang xây dựng khiến 8 người thương vong - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Vụ tai nạn trên xảy ra khoảng 15h ngày 12/12 tại công trình xây dựng của hộ ông Nguyễn Văn Đoàn (SN 1985, trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy). Thời điểm này, nhóm 13 công nhân đang đổ bê tông mái tầng 1 công trình thì phần mái bị sập.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Thái Thụy, thị trấn Diêm Điền cùng lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Đến 21h cùng ngày, công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đã hoàn thành. Lực lượng chức năng đã đưa được 8 người ra khỏi hiện trường.

Vụ sập mái nhà đang xây ở Thái Bình: Đã có 3 nạn nhân tử vong, 5 người bị thương đang được cấp cứu - Ảnh 2
Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân thứ 2 - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, ngay buổi chiều 12/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo UBND huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện thăm hỏi, động viên những người bị thương tại Bệnh viện Đa Khoa Thái Thụy.

Công an huyện đã báo cáo Công an tỉnh Thái Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý vụ việc.

 

21h ngày 12/12, ông Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy chủ trì, hội ý với lãnh đạo UBND huyện và giao nhiệm vụ cho các ngành và thị trấn Diêm Điền.

Trong đó, lãnh đạo huyện Thái Thụy giao các cơ quan chức năng của huyện, Công an huyện phối hợp với các ngành của tỉnh kiểm tra hiện trường làm rõ nguyên nhân tai nạn, Công an huyện hoàn tất hồ sơ, xem xét xử lý vụ việc.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng, thị trấn Diêm Điền họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm khắc những khuyết điểm, vi phạm (nếu có).

Lãnh đạo UBND huyện cùng với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội chữ thập đỏ huyện và đại diện các ngành của xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thương và chia buồn, động viên gia đình có người bị tử nạn.

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