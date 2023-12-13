Bệnh viện cử bác sĩ đến nhà chữa bệnh cho mẹ của nữ sinh lớp 9 'bom hàng': Tình trạng bệnh khá nghiêm trọng

Đời sống 13/12/2023 06:10

Vừa qua, mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video ghi lại câu chuyện của chủ một shop quần áo ở Bình Định và một nữ sinh “bom hàng”. Khi gọi điện định la mắng người “bom hàng”, chính chủ shop đã không nén được xúc động khi biết nguyên nhân phía sau.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 12/12, Bệnh viện Bình Định cho biết, sau khi nắm thông tin về hoàn cảnh của bé Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) - nhân vật trong bài viết Nữ sinh lớp 9 “bom” hàng và hành động bất ngờ của chủ shop, Ban giám đốc bệnh viện quyết định sẽ cử bác sĩ đến nhà khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (mẹ của bé Ca).

Bà Phạm Thị Lan bị một căn bệnh lạ đã 4 năm nay. Hằng ngày, người bệnh cần phải uống thuốc duy trì. Hiện các giấy tờ, kết quả khám bệnh tại TP.HCM của bà Lan đã thất lạc, không còn. 

Bệnh viện Bình Định cho biết, với tình trạng bệnh theo mô tả, bệnh viện đánh giá là nghiêm trọng. Hiện nay, gia đình bà Lan chưa thể đưa bà đi bệnh viện được nên bước đầu bệnh viện sẽ cử y bác sĩ đến nhà thăm khám. Sau đó, các bác sĩ sẽ xem xét, động viên đưa bà Lan về bệnh viện chữa trị, chi phí khám chữa bệnh cho bà Lan sẽ miễn phí.

Bệnh viện cử bác sĩ đến nhà chữa bệnh cho mẹ của nữ sinh lớp 9 'bom hàng': Tình trạng bệnh khá nghiêm trọng - Ảnh 1
Em Ca bên người mẹ đang bị bệnh nặng - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, bé Phan Thị Ca nhặt ve chai đặt mua bộ quần áo online cho mẹ nằm viện nhưng phải “bom” hàng vì không đủ tiền. Chủ shop định mắng nhưng sau khi nghe câu chuyện cảm động của bé Ca đã bật khóc.

Sau đó, người này đã gọi cho shipper nhờ gửi tặng cô bé bộ đồ đã đặt mua cho mẹ, đồng thời còn mượn của anh shipper 1 triệu đồng để hỗ trợ cho cô bé.

Bệnh viện cử bác sĩ đến nhà chữa bệnh cho mẹ của nữ sinh lớp 9 'bom hàng': Tình trạng bệnh khá nghiêm trọng - Ảnh 2Bệnh viện cử bác sĩ đến nhà chữa bệnh cho mẹ của nữ sinh lớp 9 'bom hàng': Tình trạng bệnh khá nghiêm trọng - Ảnh 3
Em Ca xúc động kể lại sự việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ông Nguyễn Kế Sinh, Chủ tịch UBND xã Cát Tường, cho hay, gia đình bà Lan thuộc diện hộ nghèo của xã. Từ nhiều năm nay, bà Lan đau ốm, gia đình chạy chữa rất nhiều nơi dẫn đến kinh tế kiệt quệ. UBND xã Cát Tường đã kêu gọi, vận động bà con chung tay đóng góp hỗ trợ kinh phí cho gia đình nhưng cũng chỉ được phần nhỏ.

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