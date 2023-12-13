Nữ sinh 'bom hàng' vì nhặt ve chai không đủ tiền mua quần áo cho mẹ: 'Cháu chỉ sợ mẹ bị bệnh, mất rồi bỏ lại anh em tụi cháu'

Đời sống 13/12/2023 13:51

Em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định) là nữ sinh mua hàng nhưng không nhận - gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, bởi câu chuyện cảm động phía sau.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, những ngày qua, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video ghi lại câu chuyện cảm động của chủ một shop quần áo ở Bình Định và một nữ sinh. Video này đã nhận được hơn 2 triệu lượt xem, cùng với hàng nghìn bình luận.

 

Cụ thể, qua nội dung đoạn clip, khi shipper báo có một đơn hàng bị "bom", chủ shop đã yêu cầu shipper chuyển máy để gặp khách hàng. Ở đầu máy phía bên kia, một cô bé lí nhí cất giọng trả lời. Sau khi chủ shop hỏi lý do vì sao mua hàng nhưng không nhận, cô bé trả lời mua đồ cho mẹ, vì mẹ bị bệnh nhưng không có đồ để mặc. Sau khi đặt mua đồ, cô bé chỉ còn có 30.000 đồng nên không đủ tiền nhận.

Sau khi nghe cô bé trình bày, chủ shop đã bật khóc và nói với shipper giao miễn phí đơn hàng cho cô bé đồng thời tặng cho cô bé 1 triệu đồng. Chủ shop quần áo nói trên là chị Lê Thị Quỳnh Nha (ở P.Đập Đá, TX.An Nhơn, Bình Định), cô bé là Phan Thị Ca (đang học lớp 9, thôn 3 xã Cát Tường, H.Phù Cát, Bình Định).

Nữ sinh 'bom hàng' vì nhặt ve chai không đủ tiền mua quần áo cho mẹ: 'Cháu chỉ sợ mẹ bị bệnh, mất rồi bỏ lại anh em tụi cháu' - Ảnh 1
Em Phan Thị Ca hàng ngày sau giờ học thường đi nhặt ve chai để phụ giúp gia đình - Ảnh: Báo Thanh niên
Nữ sinh 'bom hàng' vì nhặt ve chai không đủ tiền mua quần áo cho mẹ: 'Cháu chỉ sợ mẹ bị bệnh, mất rồi bỏ lại anh em tụi cháu' - Ảnh 2
Mẹ Ca (bên phải) không khỏi xúc động khi xem lại video Ca nói chuyện với chủ shop quần áo - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Dân trí, căn nhà cấp 4 xập xệ, nằm ở cuối con đường đất nhỏ băng qua cánh đồng lúa thuộc đội 3, thôn Tường Sơn (xã Cát Tường), là tổ ấm của gia đình 3 thế hệ sinh sống, gồm ông ngoại, cha mẹ và 4 anh em của Ca.

Trên chiếc giường cũ đặt ngay cửa ra vào, bà Phạm Thị Lan (40 tuổi, mẹ của Ca) nằm co ro vì bệnh nguy hiểm (bệnh giun lươn) khiến bà không thể ngồi dậy tiếp chuyện. Em Ca chia sẻ: "Mẹ đau nằm viện, đồ giặt không kịp khô, có một bộ đồ cứ mặc suốt. Cháu lên mạng vào shop của cô Nha đặt mua một bộ rồi tranh thủ đi nhặt ve chai bán kiếm tiền, nhưng chưa nhặt đủ thì chú shipper đến giao nên em mới nhờ chú gọi cô Nha để xin lỗi".

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Ca tâm sự, em không dám ước mơ gì về tương lai, em chỉ sợ mẹ bị bệnh, mất rồi bỏ lại các em. Giờ em Ca chỉ cầu mong có một phép màu để mẹ sớm khỏi bệnh, sống cùng bố con.

Nữ sinh 'bom hàng' vì nhặt ve chai không đủ tiền mua quần áo cho mẹ: 'Cháu chỉ sợ mẹ bị bệnh, mất rồi bỏ lại anh em tụi cháu' - Ảnh 3
Nnữ sinh mua hàng nhưng không nhận gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, bởi câu chuyện cảm động phía sau - Ảnh: Báo Dân trí
Nữ sinh 'bom hàng' vì nhặt ve chai không đủ tiền mua quần áo cho mẹ: 'Cháu chỉ sợ mẹ bị bệnh, mất rồi bỏ lại anh em tụi cháu' - Ảnh 4
Ông Tra vào TPHCM làm thuê nuôi vợ và các con - Ảnh: Báo Dân trí

Ông Phan Văn Tra (45 tuổi, cha ruột Ca) nghẹn ngào khi xem clip trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện con gái đi nhặt ve chai bán kiếm tiền mua quần áo cho mẹ.

Theo ông Ca, hơn 4 năm qua, từ ngày vợ mắc bệnh nặng, mọi công việc gia đình đều do ông gánh vác. Ngoài đám ruộng hơn 1.500m2, hằng tháng, ông Tra vào TPHCM để buôn bán trái cây, kiếm thêm thu nhập để gửi về lo thuốc men cho vợ và chăm lo ăn học cho 4 con.

Còn bà Mai Thị Phượng (47 tuổi, hàng xóm bà Lan) đã khóc khi xem clip chia sẻ trên mạng xã hội, trước câu chuyện cháu Ca đi nhặt ve chai bán kiếm tiền mua quần áo cho mẹ lúc nằm viện.

Thấy hoàn cảnh gia đình bà Lan quá khó khăn, bị bệnh nhưng không có tiền đi viện, chị em phụ nữ trong thôn đi vận động bà con giúp bà Lan có điều kiện chữa trị.

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