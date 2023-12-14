Nguyên nhân vụ 3 bố con tử vong trên sông ở Hưng Yên: Nhiều lần nói với người nhà về việc tiêu cực, bế con ra sông tự tử

Đời sống 14/12/2023 10:16

Vào chiều ngày 13/12, Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến ba bố con (trú tại xã Giai Phạm) tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 13/12, lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ thi thể 3 bố con được tìm thấy trên sông Bắc Hưng Hải.

Nguyên nhân vụ 3 bố con tử vong trên sông ở Hưng Yên: Nhiều lần nói với người nhà về việc tiêu cực, bế con ra sông tự tử - Ảnh 1
Nơi phát hiện thi thể người bố - Ảnh: Vietnam+

Cách đây khoảng 1 tuần, gia đình trình báo về việc anh T.V.C (SN 1997, trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) bế 2 con nhỏ đi khỏi nhà không về. Lực lượng Công an xã đã phối hợp với chính quyền cơ sở, nhân dân để tìm kiếm. Đến hôm qua, người dân đã tìm thấy thi thể anh C  nổi lên trên sông Bắc Hưng Hải.

Không tìm thấy dấu hiệu tác động ngoại lực trên thi thể của anh C, cơ quan công an thiên về nhận định nạn nhân trong lúc quẫn trí đã tự tử cùng các con.

Vị lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ đưa ra nhận định ban đầu, anh C. lấy vợ sớm, vợ cũng còn rất trẻ. Thời gian trước, anh này và vợ có mâu thuẫn nên người vợ đã bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại 2 con gái nhỏ cho anh chăm sóc. 

Thời gian gần đây, anh C. có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Nhiều lần anh nói với người nhà về việc tiêu cực. Có thể do yếu tố tâm lý cùng với mâu thuẫn gia đình không được tháo gỡ, anh C. đã bế con ra sông tự tử.

Nguyên nhân vụ 3 bố con tử vong trên sông ở Hưng Yên: Nhiều lần nói với người nhà về việc tiêu cực, bế con ra sông tự tử - Ảnh 2
Người thân đau xót nhận thi thể của anh C. sau khi được vớt lên từ sông Bắc Hưng Hải - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào tối 7/12, trong lúc buồn chuyện gia đình, anh C dẫn theo cháu T và M đi khỏi nhà. Không thấy ba bố con đâu, cả nhà đi tìm thì người thân nhận được cuộc điện thoại số lạ, đầu dây bên kia là anh C đang mượn điện thoại gọi về nói với người thân đã bắt taxi đưa hai con gái đi khỏi nhà nhưng không có tiền trả nên gọi về nhờ họ thanh toán tiền cước. Tuy nhiên, một người thân chỉ yêu cầu đưa hai cô con gái về nhà.

Sau đó, gia đình liên tiếp gọi lại cho số điện thoại đã liên lạc về nhà trước đó thì đầu dây bên kia không bắt máy. Từ đó, mọi thông tin về ba bố con anh C đều bặt vô âm tín.

Đến chiều 12/12, gia đình nhận tin sét đánh, phát hiện thi thể anh C trên sông Bắc Hưng Hải đoạn chảy qua xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Khi gia đình đang làm hậu sự cho anh C thì nhận thêm cú sốc: Công an phát hiện thi thể hai cháu gái tại chân cầu Đừng, cách hiện trường phát hiện thi thể anh C khoảng 3km.

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Lãnh đạo UBND xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể 2 cháu bé tử vong dưới sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua cầu Đừng, xã Thanh Long.

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