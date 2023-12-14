Tang thương bao trùm ngôi nhà của 3 bố con tử vong trên sông: Bà nội khóc ngất trước bàn thờ lập vội, di ảnh 2 bé gái chưa kịp làm

Đời sống 14/12/2023 14:23

Buổi tối tại xóm nhỏ thuộc thôn Giai Phạm trở nên tĩnh lặng, không khí u buồn bao phủ ngôi nhà nhỏ của 3 bố con anh T.V.C. (SN 1997). Thi thể 3 bố con anh C vừa được tìm thấy trên sông.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều tối nay 13/12, lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ thi thể 3 bố con được tìm thấy trên sông Bắc Hưng Hải (huyện Mỹ Hào).

 

Cách đây khoảng 1 tuần, gia đình trình báo về việc anh T.V.C (SN 1997, trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) bế 2 con nhỏ đi khỏi nhà không về. Lực lượng Công an xã Giai Phạm đã phối hợp với chính quyền cơ sở, nhân dân để tìm kiếm.

Đến ngày 12/12, người dân đã tìm thấy thi thể anh C. nổi lên trên sông Bắc Hưng Hải. Đến sáng nay 13/12, người dân tiếp tục phát hiện thi thể 2 con gái anh C. là cháu Tr.N.A. (4 tuổi) và Tr.Q.A. (gần 2 tuổi).

Tang thương bao trùm ngôi nhà của 3 bố con tử vong trên sông: Bà nội khóc ngất trước bàn thờ lập vội, di ảnh 2 bé gái chưa kịp làm - Ảnh 1
Nhìn lên ban thờ lập vội, di ảnh 2 bé gái chưa kịp làm, người dân ở thôn Giai Phạm (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) không khỏi bàng hoàng, đau xót - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại căn nhà nhỏ trong con ngõ sâu  ở thôn Giai Phạm (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), nơi 3 bố con anh C từng sinh sống, anh rể của anh T.V.C (SN 1997). cho biết, anh C. học hết cấp 2, lấy vợ bằng tuổi ở xã kế bên từ sớm. Vợ chồng anh đẻ được 2 người con gái. Thời gian trước, anh và vợ có mâu thuẫn nên người vợ đã bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại 2 con gái nhỏ cho anh chăm sóc.

Thời gian gần đây, anh C. đã nghỉ làm, cuộc sống khó khăn. Người thân cảm nhận anh C. có dấu hiệu của bệnh trầm cảm do quá yêu người vợ mà lại đang trên đà ly hôn. Nhiều lần anh nói với người nhà về việc làm tiêu cực. Trước khi đưa các cháu ra khỏi nhà, anh C. không dặn dò, cũng không mang theo tiền hay đồ đạc có giá trị. Gia đình tổ chức đi tìm nhưng không thấy.

Tang thương bao trùm ngôi nhà của 3 bố con tử vong trên sông: Bà nội khóc ngất trước bàn thờ lập vội, di ảnh 2 bé gái chưa kịp làm - Ảnh 2
Khi thi thể 2 cháu nhỏ được tìm thấy, cả khúc sông ngập tràn tiếng khóc thương của gia đình và dân làng - Ảnh: VietNamNet

Bà H, hàng xóm của anh C. chia sẻ, 2 đứa nhỏ xinh xắn lắm, thông minh, hoạt bát. Bà nội, bác của 2 cháu ngất lên ngất xuống, cứ gào khóc mãi.

Khi thi thể 2 cháu nhỏ được tìm thấy, cả khúc sông ngập tràn tiếng khóc thương của gia đình và dân làng. Vào thời điểm tìm kiếm được thi thể 2 đứa bé, xung quanh có đông người, không chỉ gia đình, người thân làng xóm, mà cả những người xa lạ cũng không cầm nổi nước mắt. "2 đứa nhỏ đã biết gì mà phải chịu vậy”, một người thân của gia đình xót xa nói.

Tang thương bao trùm ngôi nhà của 3 bố con tử vong trên sông: Bà nội khóc ngất trước bàn thờ lập vội, di ảnh 2 bé gái chưa kịp làm - Ảnh 3
Thị thể anh C. được người dân đưa lên bờ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, từ sau khi vợ bỏ đi, anh C. nuôi con nhỏ một mình. Trước khi xảy ra sự việc, nhiều lần anh đã nói với chị gái và mẹ là cảm thấy chán cuộc sống hiện tại. Anh từng nói muốn kết thúc tất cả để được nghỉ ngơi, bỏ lại mọi đau buồn về những gì đang gặp. Do đó, bước đầu công an nhận định đây là vụ tự tử, không có yếu tố tội phạm.

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