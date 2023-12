Đến ngày 12/12, người dân đã tìm thấy thi thể anh C. nổi lên trên sông Bắc Hưng Hải. Đến sáng nay 13/12, người dân tiếp tục phát hiện thi thể 2 con gái anh C. là cháu Tr.N.A. (4 tuổi) và Tr.Q.A. (gần 2 tuổi).

Nhìn lên ban thờ lập vội, di ảnh 2 bé gái chưa kịp làm, người dân ở thôn Giai Phạm (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) không khỏi bàng hoàng, đau xót - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại căn nhà nhỏ trong con ngõ sâu ở thôn Giai Phạm (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), nơi 3 bố con anh C từng sinh sống, anh rể của anh T.V.C (SN 1997). cho biết, anh C. học hết cấp 2, lấy vợ bằng tuổi ở xã kế bên từ sớm. Vợ chồng anh đẻ được 2 người con gái. Thời gian trước, anh và vợ có mâu thuẫn nên người vợ đã bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại 2 con gái nhỏ cho anh chăm sóc.

Thời gian gần đây, anh C. đã nghỉ làm, cuộc sống khó khăn. Người thân cảm nhận anh C. có dấu hiệu của bệnh trầm cảm do quá yêu người vợ mà lại đang trên đà ly hôn. Nhiều lần anh nói với người nhà về việc làm tiêu cực. Trước khi đưa các cháu ra khỏi nhà, anh C. không dặn dò, cũng không mang theo tiền hay đồ đạc có giá trị. Gia đình tổ chức đi tìm nhưng không thấy.

Khi thi thể 2 cháu nhỏ được tìm thấy, cả khúc sông ngập tràn tiếng khóc thương của gia đình và dân làng - Ảnh: VietNamNet

Bà H, hàng xóm của anh C. chia sẻ, 2 đứa nhỏ xinh xắn lắm, thông minh, hoạt bát. Bà nội, bác của 2 cháu ngất lên ngất xuống, cứ gào khóc mãi.

Khi thi thể 2 cháu nhỏ được tìm thấy, cả khúc sông ngập tràn tiếng khóc thương của gia đình và dân làng. Vào thời điểm tìm kiếm được thi thể 2 đứa bé, xung quanh có đông người, không chỉ gia đình, người thân làng xóm, mà cả những người xa lạ cũng không cầm nổi nước mắt. "2 đứa nhỏ đã biết gì mà phải chịu vậy”, một người thân của gia đình xót xa nói.

Thị thể anh C. được người dân đưa lên bờ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, từ sau khi vợ bỏ đi, anh C. nuôi con nhỏ một mình. Trước khi xảy ra sự việc, nhiều lần anh đã nói với chị gái và mẹ là cảm thấy chán cuộc sống hiện tại. Anh từng nói muốn kết thúc tất cả để được nghỉ ngơi, bỏ lại mọi đau buồn về những gì đang gặp. Do đó, bước đầu công an nhận định đây là vụ tự tử, không có yếu tố tội phạm.