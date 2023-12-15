Vào chiều 14/12, UBND phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng , tỉnh Cao Bằng xác nhận, trên địa bàn phường vừa phát hiện một người phụ nữ tử vong tại phòng nghỉ ở tổ 4, phường Đề Thám trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin từ VOV, vào chiều 14/12, UBND phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xác nhận, trên địa bàn phường vừa phát hiện một người phụ nữ tử vong tại phòng nghỉ ở tổ 4, phường Đề Thám trong tư thế treo cổ.

Cụ thể, nạn nhân là nữ giới, 33 tuổi, quê quán tỉnh Nam Định. Cô gái này mới thuê nhà nghỉ, qua một ngày, nhân viên gọi cửa không thấy hồi âm nên đã mở cửa vào thì phát hiện sự việc kể trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị chức năng Cao Bằng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc và tiến hành xác định nhân thân và làm những thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 12/12, anh L.V.V. (chồng chị P.) phát hiện vợ bị thương ở cổ tay còn bé H. nằm bất tỉnh trên giường ngủ nên đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, bé H. đã tử vong trước khi nhập viện, còn chị P. được cấp cứu kịp thời. Ngay sau đó, ông V. đã đến cơ quan công an để trình báo vụ việc trên.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP.Thuận An nhanh chóng đến hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, người mẹ trầm cảm dẫn tới sát hại con rồi tự tử. Tại hiện trường, vùng cổ của bé trai có vết bầm do tác động ngoại lực.

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