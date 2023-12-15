Người cha vô vọng tìm con gái 19 tuổi ở TP.HCM mất liên lạc với gia đình hơn 1 tháng

Đời sống 15/12/2023 06:30

Ngày 14/12, Công an phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM phát thông báo tìm Võ Thị Thu T. (19 tuổi), quê Kiên Giang, nữ sinh trường Đại học Văn Hiến, mất tích hơn 1 tháng nay.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 14/12, Công an phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm Võ Thị Thu Trang (19 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú trên địa bàn, là nữ sinh viên của Trường Đại học Văn Hiến). Cụ thể, Trang đã biến mất kỳ lạ hơn 1 tháng (từ 8/11) và từ đó đến nay gia đình tìm kiếm trong vô vọng.

Trước đó, ngày 8/11 ông Võ Ngọc Dưỡng (45 tuổi), đến Công an phường 4, quận Tân Bình trình báo về việc, con gái của ông, là Võ Ngọc Thu Trang đã mất tích, đi đâu không rõ.

Theo mô tả, Trang cao khoảng 1m52, nặng 70kg, dáng người mập, nước da ngăm đen, tóc dài, đeo mắt cận và khi đi mặc quần jean dài, áo khoác màu đen xám. 

Người cha vô vọng tìm con gái 19 tuổi ở TP.HCM mất liên lạc với gia đình hơn 1 tháng - Ảnh 1
Gia đình hiện đang tìm kiếm chị Trang và mong muốn ai biết hãy thông báo về cho Công an phường 4, quận Tân Bình - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, vợ chồng ông có 3 người con và Trang là con giữa. Trước khi biến mất, Trang ở trọ một mình tại địa bàn phường 4, quận Tân Bình và đang theo học năm 2 Trường Đại học Văn Hiến.

Theo ông Dưỡng, đầu tháng 11 vì liên lạc với con gái nhiều ngày không được nên ông lên TP.HCM để tìm. Đến nơi trọ thì thấy cửa khoá, ông Dưỡng liên lạc nhờ chủ trọ đến mở khoá vào bên trong kiểm tra thì thấy đồ đạc cá nhân của Trang vẫn còn, nhưng không rõ con đã đi đâu, làm gì. Tìm con ở nhiều nơi không được, ông Dưỡng đã trình báo công an địa phương.

Ngoài ra, người cha tội nghiệp còn cho biết thêm, con gái của ông ngoan, hiền, chăm học, không có biểu hiện gì bất thường. Trang ở trọ một mình và hàng ngày di chuyển đi học bằng xe ôm công nghệ.

Quá trình tìm kiếm, ông Dưỡng có liên hệ với Trường Đại học Văn Hiến thì được một giảng viên cho biết, trong buổi học chiều 8/11 nữ sinh Võ Thị Thu Trang có tham gia điểm danh tiết học. Nhưng đến 13h38 cùng ngày, tài khoản mạng xã hội Zalo của Trang đã thoát các nhóm học tập và hủy kết bạn với các bạn học chung.

Đáng nói, trong quá trình ông Dưỡng tìm con, đã có một số kẻ xấu liên lạc qua điện thoại, đưa ra các thông tin giả và yêu cầu ông chuyển tiền.

Lời khai gây bất ngờ của nam thanh niên đi xe máy gây tai nạn với phụ nữ rồi bỏ chạy

Lời khai gây bất ngờ của nam thanh niên đi xe máy gây tai nạn với phụ nữ rồi bỏ chạy

Liên quan vụ nam thanh niên lái mô tô gây tai nạn trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) rồi bỏ đi, ngày 14/12, đại diện Đội cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đã mời anh Nguyễn Đặng Quyền Linh (27 tuổi, ở Hà Nội) đến làm việc.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh mất tích tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 38 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 41 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 59 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 43 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu