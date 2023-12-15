Người cha vô vọng tìm con gái 19 tuổi ở TP.HCM mất liên lạc với gia đình hơn 1 tháng

Ngày 14/12, Công an phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM phát thông báo tìm Võ Thị Thu T. (19 tuổi), quê Kiên Giang, nữ sinh trường Đại học Văn Hiến, mất tích hơn 1 tháng nay.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 14/12, Công an phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm Võ Thị Thu Trang (19 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú trên địa bàn, là nữ sinh viên của Trường Đại học Văn Hiến). Cụ thể, Trang đã biến mất kỳ lạ hơn 1 tháng (từ 8/11) và từ đó đến nay gia đình tìm kiếm trong vô vọng.

Trước đó, ngày 8/11 ông Võ Ngọc Dưỡng (45 tuổi), đến Công an phường 4, quận Tân Bình trình báo về việc, con gái của ông, là Võ Ngọc Thu Trang đã mất tích, đi đâu không rõ.

Theo mô tả, Trang cao khoảng 1m52, nặng 70kg, dáng người mập, nước da ngăm đen, tóc dài, đeo mắt cận và khi đi mặc quần jean dài, áo khoác màu đen xám.

Gia đình hiện đang tìm kiếm chị Trang và mong muốn ai biết hãy thông báo về cho Công an phường 4, quận Tân Bình - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, vợ chồng ông có 3 người con và Trang là con giữa. Trước khi biến mất, Trang ở trọ một mình tại địa bàn phường 4, quận Tân Bình và đang theo học năm 2 Trường Đại học Văn Hiến.

Theo ông Dưỡng, đầu tháng 11 vì liên lạc với con gái nhiều ngày không được nên ông lên TP.HCM để tìm. Đến nơi trọ thì thấy cửa khoá, ông Dưỡng liên lạc nhờ chủ trọ đến mở khoá vào bên trong kiểm tra thì thấy đồ đạc cá nhân của Trang vẫn còn, nhưng không rõ con đã đi đâu, làm gì. Tìm con ở nhiều nơi không được, ông Dưỡng đã trình báo công an địa phương.

Ngoài ra, người cha tội nghiệp còn cho biết thêm, con gái của ông ngoan, hiền, chăm học, không có biểu hiện gì bất thường. Trang ở trọ một mình và hàng ngày di chuyển đi học bằng xe ôm công nghệ.

Quá trình tìm kiếm, ông Dưỡng có liên hệ với Trường Đại học Văn Hiến thì được một giảng viên cho biết, trong buổi học chiều 8/11 nữ sinh Võ Thị Thu Trang có tham gia điểm danh tiết học. Nhưng đến 13h38 cùng ngày, tài khoản mạng xã hội Zalo của Trang đã thoát các nhóm học tập và hủy kết bạn với các bạn học chung.

Đáng nói, trong quá trình ông Dưỡng tìm con, đã có một số kẻ xấu liên lạc qua điện thoại, đưa ra các thông tin giả và yêu cầu ông chuyển tiền.

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