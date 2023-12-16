Vụ lộ clip nhạy cảm nghi của Phương Mỹ Chi: Cục An ninh mạng chỉ đạo điều tra

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao hình ảnh được cắt ra từ đoạn clip nhạy cảm với nhân vật nữ chính bị đồn là ca sĩ Phương Mỹ Chi. Trước ồn ào này, nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận, đồng thời tập hợp các chứng cứ gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng của Bộ Công An và đã được tiếp nhận.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vao ndgày 16/12, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã nắm được vụ clip nhạy cảm nghi của ca sĩ Phương Mỹ Chi lan truyền trên mạng xã hội. Cơ quan này đang trong giai đoạn điều tra, xác minh vụ việc. Theo đó, những ngày đầu lan truyền clip nhạy cảm nghi của Phương Mỹ Chi, Cục A05 đã nắm vụ việc từ nhiều nguồn thông tin. Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo cục đã chỉ đạo các phòng vào cuộc xác minh, vì vụ việc đang rất nóng trên không gian mạng. Đồng thời, Cục A05 đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương Mỹ Chi trình báo cơ quan chức năng, quyết tâm tìm ra người tung tin đồn ảnh hưởng đến mình - Ảnh: FBNV Những hành vi đăng tải, phát tán thông tin về clip nhạy cảm là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vì đây là những nội dung đồi trụy. Trường hợp đối tượng làm giả mạo, cắt ghép clip nhạy cảm rồi gán ghép cho một người nào đó thì vụ việc có dấu hiệu của tội hình sự. Ngoài ra, người không lan truyền clip nhưng đăng những bình luận tiêu cực, cố tình cổ súy cho hành động trên cũng là hành vi sai trái, vi phạm, đều bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, đại diện truyền thông của ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết ekip của giọng ca "Vũ trụ có anh" đã tập hợp các chứng cứ gửi lên Cục A05 để điều tra. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nắm được vụ clip nhạy cảm của người giống với ca sĩ Phương Mỹ Chi lan truyền trên mạng và đang trong quá trình điều tra - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, ngày 8/12, các nền tảng mạng xã hội xôn xao đoạn clip gần 1 phút ghi lại cảnh nhạy cảm của một người có ngoại hình khá giống ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ngay sau đó, nữ ca sĩ 20 tuổi đã lên tiếng: "Chi xin khẳng định tất cả những thông tin trên đều hoàn toàn bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự. Chi không ngừng nhắc nhở bản thân phải ý thức trách nhiệm đến cho khán giả. Mình còn bị nghi hoặc nghĩa là bản thân vẫn cần phải cố gắng chăm chỉ hoạt động nghệ thuật để có được sự tin tưởng nhiều hơn nữa". Mặc dù vậy, những đồn đoán vẫn liên tục bủa vây nữ ca sĩ trẻ tuổi này. Ngày 13/12, Phương Mỹ Chi một lần nữa lên tiếng cho biết những tin đồn, thông tin sai lệch và vô căn cứ đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình và tâm lý của khán giả yêu thương Phương Mỹ Chi. Theo cô, thật đáng buồn vì đã làm khán giả yêu thương mình lo lắng. Nên muốn gửi lời xin lỗi đến những ai đã lo lắng thời gian qua.

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