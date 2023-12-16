Xót xa chú rể đi mua đồ gặp tai nạn dẫn đến tử vong trước ngày cưới

Đời sống 16/12/2023 10:42

Ông Lương Thanh Chiến, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên sắp cưới tử vong.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, vào ngày 16/12, trên MXH xôn xao câu chuyện, xót xa chú rể sang nhà cô dâu dự liên hoan văn nghệ trước ngày cưới, khi về gặp tai nạn nên đã không qua khỏi. Rạp cưới đổi thành rạp tang ngay trong đêm.

Sự việc đau lòng xảy ra tại xóm 1 xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

 

Liên quan đến sự việc, theo thông tin từ báo Giao thông, ông Lương Thanh Chiến, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên sắp cưới tử vong.

Xót xa chú rể đi mua đồ gặp tai nạn dẫn đến tử vong trước ngày cưới - Ảnh 1
Gia đình, người thân xót xa vì rạp cưới đã biến thành rạp tang - Ảnh: Báo Giao thông

Cụ thể, vào khoảng 20h45 ngày 15/12, anh Nguyễn Văn L (sinh năm 1991, trú tại xóm 1, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển xe máy trên quốc lộ 21 B trên địa bàn xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng bất ngờ xô lên gờ lề đường, sau đó bị mất tay lái đâm vào bức tường một nhà dân ven đường.

Ngày mai là ngày cưới của anh L nên anh đi mua một số đồ dùng cần thiết, trên đường không may tự gây tai nạn dẫn đến tử vong. Sau cú đâm va anh L bị chấn thương nặng được người dân kịp thời ứng cứu nhưng không qua khỏi. 

Nhận tin báo, chính quyền và lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, xác định anh L tự gây tai nạn giao thông dẫn đến tử vong, do đó đã bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức lo hậu sự theo phong tục tập quán địa phương.

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