Trà Vinh: Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, nữ nhân viên trộm hơn 160 lượng vàng

Đời sống 16/12/2023 15:00

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Châu Thị Thúy Kiều (31 tuổi).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Châu Thị Thúy Kiều (31 tuổi, trú xã An Trường, huyện Càng Long) về tội trộm cắp tài sản.

 

Qua kết quả điều tra ban đầu, Kiều là nhân viên tiệm vàng ở khóm 2, phường 3, thành phố Trà Vinh. Đến ngày 2/12, anh LHT (chủ tiệm vàng) kiểm tra thì phát hiện số lượng vàng bị hao hụt.

Trà Vinh: Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, nữ nhân viên trộm hơn 160 lượng vàng - Ảnh 1
Châu Thị Thúy Kiều trộm hơn 160 lượng vàng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tổng cộng 160 lượng vàng loại 18Kara và 24Kara bị mất nên đi trình báo công an.

Sau đó, Kiều đến công an đầu thú. Kiều khai lợi dụng sự quản lý không chặt của chủ tiệm, từ tháng 11-2022 đến 11-2023 Kiều đã lấy trộm khoảng 99,4852 lượng vàng 24kara, 60,9406 lượng vàng 18kara. Tổng giá trị tài sản hơn 7,7 tỉ đồng.

Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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