Những món ăn 'làm mưa làm gió' khiến cho các tín đồ ẩm thực 'đứng ngồi không yên' trong năm 2023

Cà phê muối là sự kết hợp từ một chút mằn mặn của muối, một chút béo ngọt của kem, kết hợp với vị đắng cà phê. Thứ đồ uống “gây mê” này sẽ được pha bằng cà phê được ủ trong phin, nhỏ từng giọt xuống cốc sữa đặc và sữa tươi lên men bên dưới. Cộng hưởng đủ các dư vị mặn, ngọt, béo đã giúp trung hòa vị đắng nguyên bản của cà phê, tiết chế vị ngọt của sữa, khơi gợi một hương vị mới lạ, đặc sắc. Hơn hết, cách biến tấu này sẽ khiến kích thích mọi giác quan của thực khách để thưởng thức trọn vẹn hương vị và mê đắm ngay trong lần đầu trải nghiệm.

Chỉ với mức giá bình dân từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/ly, các bạn trẻ có thể dễ dàng thưởng thức cà phê muối. Nhiều quán còn “nâng cấp” thêm độ mới lạ cho món cà phê này khi thêm kem cheese, cốt dừa...

Lý do vào năm 2023 cà phê muối trở thành cái tên trong danh sách các món "hot trend" vì nó được đưa đến nhiều thành phố khác trên cả nước, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các đối tượng từ học sinh, sinh viên đến dân văn phòng.

Món ăn gỏi gà măng cụt

Gỏi gà măng cụt là món ăn có nguồn gốc từ phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Từ lâu, món ăn này là đặc sản ưa thích của người dân nơi đây mỗi khi vào mùa măng cụt. Món ăn là sự kết hợp từ các nguyên liệu: măng cụt xanh, gà luộc, hành tây, cà rốt, rau thơm và nước mắm chua ngọt. Nhiều người cho rằng, sở dĩ món ăn vốn quen thuộc này bỗng thành hiện tượng là bởi mỗi năm chỉ có một mùa măng cụt.

Sau thời điểm măng cụt vào mùa, dẫu muốn thưởng thức, thực khách cũng khó có thể tìm được món gỏi dân dã nhưng được ví như "nữ hoàng của các loại gỏi" nơi miệt vườn Nam Bộ này.

Đến thời điểm này, món gỏi gà măng cụt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cư dân mạng đã kịp biến tấu, “trình làng” món gỏi mới được chế biến từ trái dâu da - loại trái cây đặc trưng của mùa Hè của xứ miệt vườn. Đặc biệt, vào những ngày hè nắng nóng, món gỏi có vị chua chua, ngọt ngọt, thanh mát từ dâu da và thịt gà khiến nhiều người ưa thích. Công thức của món ăn này được cư dân mạng giới thiệu gần giống với cách chế biến gỏi gà măng cụt.

Trà mãng cầu

Trà mãng cầu tuy là thức uống đơn giản nhưng lại được lòng tín đồ ẩm thực ở nhiều lứa tuổi nhờ vào hương vị chua ngọt dễ uống, nguyên liệu dễ tìm, dễ chế biến, đặc biệt là khả năng giải khát trong thời tiết mùa hè nắng nóng. Tuy nhiên, trà mãng cầu chỉ thực sự bùng nổ khi các livestream chế biến, bán hàng của kênh TikTok Lyly House gây tranh cãi vì chủ quán nói rằng mình là người sáng tạo ra thức uống này và làm nó trở nên phổ biến bất ngờ.

Sau đó, một kênh TikTok khác cũng đăng tải các video tương tự là Vy Anh – chủ một quán trà sữa tại Long An – cũng gây sốt với thức uống Trà mãng cầu. “Drama” xung quanh 2 chủ quán cùng với cách nói chuyện thú vị đã thu hút hàng ngàn người theo dõi.

Món trà mãng cầu không chỉ đẹp mắt với màu sắc hấp dẫn mà còn ghi điểm với hương vị thơm ngon, mang lại cảm giác thanh mát.

Bánh đồng xu phô mai

Xuất hiện tại TP.HCM từ khoảng đầu tháng 9, bánh đồng xu nhanh chóng gây sốt với bạn trẻ. Thời gian đầu khi những cửa hàng đầu tiên mở bán tại Hà Nội hay TPHCM, khách phải xếp hàng dài chờ mua và ăn ngay khi nóng. Bánh đồng xu phô mai được giới trẻ yêu thích vì ngoại hình bắt mắt, nhân phô mai tan chảy kéo sợi dài, hương vị thơm ngậy.

Món ăn đường phố này bắt nguồn từ Hàn Quốc. Theo Korea JoongAng Daily, bánh đồng xu phô mai là đặc sản ở thành phố Gyjuju, Bắc Gysangsang.

Những chiếc bánh có đường kính khoảng 10 cm, bên ngoài là lớp vỏ bánh được nướng vàng, thơm mùi hương vani... Bên trong đẫm nhân phô mai mozzarella, có thể kéo sợi dài. Chiếc bánh này có tên gọi là bánh đồng xu phô mai, hay còn gọi là bánh 10 won, hiện đang là một trong những từ khóa thịnh hành nhất trên bản đồ ẩm thực tại Hà Nội những ngày gần đây.

Trà chanh giã tay

Trà chanh giã tay vốn là đồ uống phổ biến ở Trung Quốc, sử dụng nguyên liệu nội địa, từng rất hot trên các mạng xã hội đất nước tỷ dân, xuống phố đâu đâu cũng bắt gặp. Du nhập về Hà Nội vào mùa hè năm nay nhưng gần đây, trà chanh giã tay đã trở thành trào lưu hot khắp TP HCM và Đà Nẵng.

Món đồ uống này sử dụng nguyên liệu chính là chanh Quảng Đông, còn được mệnh danh là chanh nước hoa nhờ mùi thơm rất đặc biệt.

Quả chanh có vị chua, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, chống nôn, sát trùng, sáng mắt, chữa ho, lợi tiêu hóa. Vỏ quả vị đắng, the, mùi thơm, tính lạnh. Chanh tác dụng thanh nhiệt, thông khí, tiêu đờm, tiêu thực, chữa cảm sốt, nhức đầu, ho có đờm…

Vitamin C trong chanh có thể làm giảm các vết thâm, đốm trên da, cải thiện các nếp nhăn. Nước chanh còn đóng vai trò là chất giải độc gan, làm sạch gan và tăng cường hoạt động của gan thông qua tăng quá trình sản xuất ra một axit mật, một loại axit cần thiết cho sự tiêu hóa.

Tuy nhiên nếu lạm dụng nước chanh sẽ gây ra nhiều tác dụng không tốt cho sức khỏe.