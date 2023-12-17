Tại ngõ 281 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra vụ cháy. Đám cháy gặp gió to nên nhanh chóng phát triển gây hoang mang.
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Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 20h30 ngày 16/12, ngôi nhà ống 4 tầng số 9 nghách 58 ngõ 281 Trương Định (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy lớn, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt khiến người dân sống trong ngõ nhỏ hoảng loạn.
Ngọn lửa bốc cao có dấu hiệu cháy lan sang nhà bên cạnh. Người dân đã gọi điện báo tin đến lực lượng chức năng.
Theo thông tin từ VOV, ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH công an quận Hoàng Mai đã xuất 3 xe chữa cháy và công an quận Hai Bà Trưng xuất 2 xe cùng nhiều cán bộ chiến sĩ xuống hỗ trợ cứu nạn cứu hộ và chữa cháy.
Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, vụ việc không có thiệt hại về người. Ngọn lửa đã cháy ám khói sang nhà bên cạnh.
Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.