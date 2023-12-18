Tìm thấy chủ nhân của tấm vé số trúng độc đắc Vietlott hơn 32 tỷ đồng

Đời sống 18/12/2023 06:55

Tvrong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 diễn ra tối Chủ Nhật, ngày 17/12, Vietlott đã tìm thấy tấm vé Jackpot may mắn trúng thưởng có số tiền: 32.398.072.500 đồng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.135 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay (17/12), Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 32.398.072.500 đồng.

Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.135 của sản phẩm Mega 6/45 là: 03 - 07 - 18 - 20 - 31 - 33. Tấm vé trúng giải Jackpot hôm nay chứa dãy số trên.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 3,2 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc trên sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 29 tỷ đồng.

Tìm thấy chủ nhân của tấm vé số trúng độc đắc Vietlott hơn 32 tỷ đồng - Ảnh 1
Vietlott công bố dãy số may mắn trúng thưởng Jackpot hơn 32 tỷ đồng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, cũng trong kỳ quay lần thứ 1.135 của sản phẩm Mega 6/45, ngoài giải Jackpot trị giá hơn 32 tỷ đồng, Hội đồng quay thưởng của Vieltott còn tìm ra 17 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.056 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 18.834 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Lần gần đây nhất sản phẩm Mega 6/45 xuất hiện người trúng độc đắc là vào kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.125 diễn ra vào ngày 24/11. Tại kỳ quay này, Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 96 tỷ đồng.

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