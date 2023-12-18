Vụ tai nạn xảy thương tâm ra tại Km157+00, Quốc lộ 6, địa phận xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Theo thông tin từ VOV, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h00 ngày 17.12 tại Km157 Quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Thời điểm trên, đầu kéo chưa rõ BKS lưu thông hướng Hà Nội - Sơn La đã xảy ra va chạm với với xe máy BKS 28N1-068.40 do một phụ nữ trẻ điều khiển cùng chiều trên xe chở theo 2 con nhỏ (một nam, một nữ) trú tại bản San Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Vụ tai nạn làm 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Lao Động, hậu quả, 2 cháu nhỏ tử vong tại hiện trường, người mẹ bị thương, xe máy hư hỏng. Chiếc xe ô tô gây tai nạn sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang điều tra xử lý vụ việc.

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