Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an H.Châu Đức điều tra nguyên nhân xảy ra vụ án mạng trong nghĩa địa Xà Bang (xã Kim Long, H.Châu Đức) làm 2 người chết tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 18/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Viện KSND cùng cấp và Công an huyện Châu Đức đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Vụ án mạng xảy ra tại một nghĩa địa trên địa bàn huyện Châu Đức vào khuya 17/12. Cụ thể, trưa ngày 17/12, Mai Văn Kha (40 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) ngồi nhậu chung với hai người bạn, vợ là chị L.T.T.D. (38 tuổi, trú xã Kim Long, huyện Châu Đức - đang làm thủ tục ly hôn với Kha) và anh H.T.H.N (39 tuổi, trú xã Xà Bang).

Sau đó cả nhóm cùng nhau đi ra khu vực nghĩa địa Xà Bang tiếp tục nhậu và hát karaoke.

Nghi phạm Kha tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến khoảng 21h cùng ngày, hai người bạn và vợ của Kha về trước, còn Kha tiếp tục nhậu chung với anh H.T.H.N. Tại đây, Kha thấy anh N. nhận được cuộc gọi của ai đó hẹn nhậu tiếp tại nghĩa địa.

Bực tức vì nghĩ rằng người gọi điện là vợ, hẹn hò tình mới là anh N. nên Kha quay về nhà thủ sẵn con dao trong người và trở lại khu vực nghĩa địa. Lúc này, Kha thấy vợ và anh N. đang ngồi choàng vai nhau tâm sự nên lao vào đâm vợ nhiều nhát khiến tử vong tại chỗ. Thấy vậy, anh N. lao vào can ngăn cũng bị Kha đâm tử vong.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Thanh Niên

Sau khi gây án, Kha đến cơ quan công an đầu thú. Kha và chị L.T.T.D. có với nhau 3 con chung, hai người đã nộp đơn ly hôn ra tòa chờ giải quyết.

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