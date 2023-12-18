Bữa ăn bán trú 2 gói mì tôm chan cơm cho 11 học sinh là có thật: Tình trạng thiếu đồ ăn thường xuyên xảy ra, học sinh xuống bếp nhặt rau bị thối

Tại buổi làm việc hôm qua, ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng nhà trường giải trình và thừa nhận những hình ảnh phản ánh về bữa ăn bán trú ở trường này là có thật, đúng như báo chí phản ánh.

Theo thông tin từ VTC News, vào trưa 18/12, đại diện Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết, đã nhận được báo cáo của UBND huyện Bắc Hà về việc bữa ăn bán trú không đảm bảo quy định, quy chuẩn ở trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1.

Mỗi mâm 11 học sinh chỉ được ăn sáng hai gói mì tôm nấu loãng, pha với cơm, trong khi bảng thực đơn ghi mỗi học sinh được một gói mì tôm và một quả trứng. Với bữa trưa và tối, học sinh được ăn một ít giò thái nhỏ và canh rau, dù trên bảng ghi ngày 14/11, ngoài rau, thực phẩm cho hai bữa còn có 14 kg thịt lợn và 11 kg xương, thậm chí, rau ở bếp bị thối, học sinh được huy động xuống nhặt.

Bữa ăn bán trú không đủ thức ăn tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bữa ăn bán trú tại trường Hoàng Thu Phố 1 có dấu hiệu bất thường, bị cắt xén. Mỗi mâm 11 học sinh chỉ được ăn sáng 2 gói mì tôm nấu loãng, pha với cơm, trong khi bảng thực đơn ghi mỗi học sinh được 1 gói mì tôm và 1 quả trứng.

Hiệu trưởng nói khẩu phần ăn cho học sinh vẫn đầy đủ. Tuy nhiên, nhân viên nấu ăn của trường cho biết tình trạng thiếu đồ ăn thường xuyên xảy ra. Thậm chí, nhà vệ sinh trường còn thiếu giấy khiến các em phải sử dụng lá su su thay thế.

Trường có tổng số 174 học sinh bán trú hưởng chế độ ăn sáng này. Ngoài ra, thực phẩm dùng để chế biến cho các em học sinh cũng kém chất lượng.

Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 giải trình - Ảnh: VietNamNet

Ngày 17/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có văn bản hỏa tốc yêu cầu huyện Bắc Hà phối hợp với Sở GD&ĐT cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ các thông tin phản ánh về bữa ăn cho học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1.

Ngay sau đó, ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng trường này, bị UBND huyện Bắc Hà đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ điều tra, làm rõ thông tin bữa ăn bán trú của 174 học sinh trường Hoàng Thu Phố 1 không đảm bảo.