Diễn biến MỚI trong vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm nấu loãng chan cơm trắng

Đời sống 19/12/2023 10:11

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, vào ngày 18/12, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã về này nắm tình hình về các chế độ, chính sách dành cho học sinh bán trú.

Theo thông tin từ báo Lao Động, học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) được ăn sáng no bụng với cơm cùng thịt lợn, bắp cải. Bữa ăn này khác hẳn với tuần trước mỗi mâm 11 học sinh chỉ có 2 gói mì tôm nấu rau chan cơm. Một số em ăn chậm phải mang bụng đói lên lớp học…

Bữa trưa, chị Xin Thị Tính - nhân viên nấu ăn Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 - đã chuẩn bị 7 kg thịt lợn, 9 kg giò lợn, bắp cải cùng đỗ béo. Tương tự bữa tối ngày 18/12 dành cho 173 học sinh có 6 kg thịt lợn, 9 kg giò lợn cùng canh rau.

Diễn biến MỚI trong vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm nấu loãng chan cơm trắng - Ảnh 1Diễn biến MỚI trong vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm nấu loãng chan cơm trắng - Ảnh 2
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 vui vẻ trong bữa ăn tối 18/12 - Ảnh: Báo Lao Động

 

Trước đó, bảng thực đơn và công khai tài chính ghi đầy đủ số thực phẩm tương ứng trên nhưng thực chất các em luôn bị cắt giảm khẩu phần. Ngay cả rau đưa vào nấu ăn cũng thối rữa không bảo đảm chất lượng… Sau khi sự việc được một số thầy cô tố giác, báo chí vào cuộc, UBND huyện Bắc Hà đã Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã lập đoàn kiểm tra và tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng trường 15 ngày để phục vụ công tác xác minh thông tin.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dựa vào Nghị định 81 của Chính phủ, nhà nước hỗ trợ tiền bán trú hàng tháng với học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ bằng 40% lương cơ sở, tương đương 720.000 đồng. Ngoài tiền ăn, học sinh còn được hỗ trợ tiền nhà ở và 15 kg gạo một tháng.

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Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 giải trình với đoàn kiểm tra vào sáng 17/12 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ông Ngô Xuân Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (được giao phụ trách, chỉ đạo hoạt động của trường trong thời gian đình chỉ hiệu trưởng) - cho hay, hiện tại, 173 học sinh trong trường đã được ăn đủ định lượng theo đúng tiêu chuẩn.

Ngoài ra, ông Đinh Văn Đăng, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà đã có văn bản giao Phòng GD-ĐT và các xã, thị trấn kiểm tra, xác minh việc thực hiện chế độ ăn cho học sinh bán trú; công tác lập và chi trả các chế độ, chính sách cho học sinh bán trú.

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