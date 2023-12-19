Ô tô tông liên hoàn khiến 2 người đi bộ thương vong: Tài xế rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn

Đời sống 19/12/2023 06:10

Ngày 18/12, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 16h30 ngày 18/12, nam tài xế khoảng 45 tuổi điều khiển ô tô mang BKS 15A- 958.XX di chuyển từ sân Học viện Tài Chính (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra cổng chính. Khi cách cổng khoảng 5m thì xảy ra va chạm với anh N.T.D. (SN 2002, quê ở Ý Yên, Nam Định). 

Sau đó, ô tô tiếp tục lao nhanh qua cổng chính theo hướng đường Lê Văn Hiến và đâm vào bà N.T.T. (SN 1968, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang đi bộ. 

Ô tô tông liên hoàn khiến 2 người đi bộ thương vong: Tài xế rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn - Ảnh 1
Bà N.T.T. tử vong tại chỗ, anh N.T.D. bị thương nặng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VTC News, cú va chạm mạnh khiến bà N.T.T. tử vong tại chỗ, anh N.T.D. bị thương nặng. Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu và bung túi khí, còn biển quảng cáo của số nhà 123 đường Lê Văn Hiến bị đổ sập.

Tài xế N.P.H. đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn liên hoàn. 

Ô tô tông liên hoàn khiến 2 người đi bộ thương vong: Tài xế rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: VTC News

Nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã cử Công an phường Đức Thắng đến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Lực lượng chức năng cũng tiến hành ghi nhận hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Mặc kệ con nhỏ đứng khóc trên đường đầy xe cộ, chồng nổi điên kéo vợ ra khỏi xe

Mặc kệ con nhỏ đứng khóc trên đường đầy xe cộ, chồng nổi điên kéo vợ ra khỏi xe

Trong clip, một chiếc SUV Porsche đột ngột dừng lại giữa đường và tài xế bước xuống khỏi xe. Anh ta tiến tới cửa sau của chiếc xe, mở cửa và lôi người phụ nữ đang bế bé trai ra ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 34 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 37 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 39 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 42 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu