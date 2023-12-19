Ngày 18/12, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 16h30 ngày 18/12, nam tài xế khoảng 45 tuổi điều khiển ô tô mang BKS 15A- 958.XX di chuyển từ sân Học viện Tài Chính (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra cổng chính. Khi cách cổng khoảng 5m thì xảy ra va chạm với anh N.T.D. (SN 2002, quê ở Ý Yên, Nam Định).

Sau đó, ô tô tiếp tục lao nhanh qua cổng chính theo hướng đường Lê Văn Hiến và đâm vào bà N.T.T. (SN 1968, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang đi bộ.

Bà N.T.T. tử vong tại chỗ, anh N.T.D. bị thương nặng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VTC News, cú va chạm mạnh khiến bà N.T.T. tử vong tại chỗ, anh N.T.D. bị thương nặng. Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu và bung túi khí, còn biển quảng cáo của số nhà 123 đường Lê Văn Hiến bị đổ sập.

Tài xế N.P.H. đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: VTC News

Nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã cử Công an phường Đức Thắng đến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Lực lượng chức năng cũng tiến hành ghi nhận hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Mặc kệ con nhỏ đứng khóc trên đường đầy xe cộ, chồng nổi điên kéo vợ ra khỏi xe Trong clip, một chiếc SUV Porsche đột ngột dừng lại giữa đường và tài xế bước xuống khỏi xe. Anh ta tiến tới cửa sau của chiếc xe, mở cửa và lôi người phụ nữ đang bế bé trai ra ngoài.

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