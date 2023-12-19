Ngày 18/12, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người thương vong.
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Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 16h30 ngày 18/12, nam tài xế khoảng 45 tuổi điều khiển ô tô mang BKS 15A- 958.XX di chuyển từ sân Học viện Tài Chính (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra cổng chính. Khi cách cổng khoảng 5m thì xảy ra va chạm với anh N.T.D. (SN 2002, quê ở Ý Yên, Nam Định).
Sau đó, ô tô tiếp tục lao nhanh qua cổng chính theo hướng đường Lê Văn Hiến và đâm vào bà N.T.T. (SN 1968, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang đi bộ.
Theo thông tin từ VTC News, cú va chạm mạnh khiến bà N.T.T. tử vong tại chỗ, anh N.T.D. bị thương nặng. Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu và bung túi khí, còn biển quảng cáo của số nhà 123 đường Lê Văn Hiến bị đổ sập.
Tài xế N.P.H. đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn liên hoàn.
Nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã cử Công an phường Đức Thắng đến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Lực lượng chức năng cũng tiến hành ghi nhận hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.