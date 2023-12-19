Bánh mì Phượng mở bán một ngày thì lại đóng cửa: Nạn nhân vụ ngộ độc thực phẩm kiện ra toà

Đời sống 19/12/2023 06:50

Ngày 18/12, lãnh đạo UBND TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận, TAND TP đang thụ lý một số đơn của nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm hồi giữa tháng 9 khởi kiện chủ tiệm Bánh mì Phượng (đường Phan Châu Trinh, TP Hội An).

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 18/12, lãnh đạo UBND TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận, TAND TP đang thụ lý một số đơn của nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm hồi giữa tháng 9 khởi kiện chủ tiệm Bánh mì Phượng (đường Phan Châu Trinh, TP Hội An).

Nguyên đơn được xác định là những du khách đến từ Hà Nội, được cho là bị ngộ độc sau khi ăn Bánh mì Phượng.

Bánh mì Phượng mở bán một ngày thì lại đóng cửa: Nạn nhân vụ ngộ độc thực phẩm kiện ra toà - Ảnh 1
Nguyên đơn khởi kiện tiệm bánh mì Phượng là những người bị ngộ độc thực phẩm sau khi thưởng thức món bánh mì nổi tiếng Hội An này vào giữa đầu tháng 9/2023 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Bên cạnh đó, có thông tin một số du khách người Trung Quốc cũng đã uỷ quyền cho luật sư người Việt Nam làm đơn khởi kiện chủ tiệm này cũng vì lý do gây ra ngộ độc, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, cũng như chuyến du lịch của họ.

Trong ngày 17/12, tiệm Bánh mì Phượng mở cửa trở lại. Sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng đã kiểm tra, yêu cầu chủ tiệm Bánh mì Phượng chấp hành nghiêm quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngay sau đó, bà Trương Thị Phượng, Chủ tiệm Bánh mì Phượng, cho rằng đây không phải mở cửa hoạt động trở lại mà là “thử nghiệm mời anh em bà con”. Đến ngày 3/1/2024, tiệm của bà mới được phép mở cửa hoạt động. Dự kiến, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra trước khi mở cửa hoạt động trở lại.

Bánh mì Phượng mở bán một ngày thì lại đóng cửa: Nạn nhân vụ ngộ độc thực phẩm kiện ra toà - Ảnh 2
Việc tiệm bánh mì Phượng mở cửa trở lại khi chưa hết thời gian đình chỉ là không được phép - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, trong các ngày 13 và 14/9, sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm Phượng, hàng trăm người, trong đó có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện.

Ngày 3/10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh bánh mì Phượng 96 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh trong thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm nhận được quyết định xử phạt. Như vậy, đến đầu tháng 1/2024, quyết định đình chỉ hoạt động mới hết hiệu lực.

Tiệm bánh mì Phượng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm (tự nguyện đóng cửa kinh doanh vào ngày 13/9 sau khi nghe thông tin về ngộ độc); tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại (gia đình đã đến các bệnh viện, cơ sở y tế để thăm hỏi và chịu chi phí điều trị cho bệnh nhân, có biên lai chi trả viện phí).

Hộ kinh doanh vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính.

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Trong clip, một chiếc SUV Porsche đột ngột dừng lại giữa đường và tài xế bước xuống khỏi xe. Anh ta tiến tới cửa sau của chiếc xe, mở cửa và lôi người phụ nữ đang bế bé trai ra ngoài.

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