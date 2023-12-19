Diễn biến MỚI trong vụ 2 người con trai mang xăng đốt nhà mẹ ruột

Đời sống 19/12/2023 13:17

Đối tượng Thịnh và Nhật mua một can xăng 5 lít mang vào nhà mẹ ruột và anh ruột tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 19/12, nguồn tin của PLO cho biết VKSND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai anh em ruột Nguyễn Văn Thịnh (29 tuổi) và Nguyễn Minh Nhật (25 tuổi) về tội đe dọa giết người theo khoản 1 Điều 133 BLHS.

Diễn biến MỚI trong vụ 2 người con trai mang xăng đốt nhà mẹ ruột - Ảnh 1
Camera ghi lại toàn bộ diễn biến hai thanh niên tưới xăng đe dọa đốt nhà - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, Công an thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam đã nhận được đơn tố cáo của anh N.V.M (SN 1987, ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) về việc 2 em trai của anh đã đem xăng tới nhà đe dọa mẹ ruột và gia đình anh.

Công an thị trấn Thuận Nam đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam làm rõ vụ việc theo thẩm quyền.

Diễn biến MỚI trong vụ 2 người con trai mang xăng đốt nhà mẹ ruột - Ảnh 2
Can đựng xăng của 2 anh em - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, dựa vào đơn tố cáo của anh N.V.M, do anh và mẹ ruột không đồng ý ký giấy cho hai em trai là Nguyễn Văn Thịnh (SN 1994) và Nguyễn Minh Nhật (SN 1996) bán đất nên hai người này đe dọa sẽ sát hại cả nhà.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h10, ngày 11/9. Thịnh Và Nhật đã mua một can xăng 5 lít mang vào nhà anh M. Thấy vậy, anh M. vội chạy ra ngoài kêu cứu.

Hình ảnh camera ghi lại, khi 2 thanh niên này mang can xăng mở nắp xông vào nhà thì bị vợ anh M. ngăn cản nên xăng đổ khắp nhà, văng vào người mẹ ruột đang ngồi trên võng ở gần đó. Một thanh niên còn chỉ vào mặt mẹ ruột mình có những lời lẽ đe dọa… Vụ việc xảy ra, do quá sốc nên bà mẹ của anh M. và 2 người em đã bất tỉnh.

Cơ quan Công an đã triệu tập những người có liên quan để lấy lời khai, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định.

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