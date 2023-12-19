Liên quan đến câu chuyện của bé Ca mua áo cho mẹ nhưng không đủ tiền, đến chiều 18/12, theo Bệnh viện Bình Định, sức khỏe của bà Lan đã có những chuyển biến tốt.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào ngày 12/12, lãnh đạo Bệnh viện Bình Định sau khi biết được câu chuyện của bé Ca, đã tổ chức một cuộc họp và ra quyết định cử bác sĩ đến khám cho mẹ của bé tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát (Bình Định). Từ lúc nhập viện, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ của bà Lan. Đến chiều 18/12, theo Bệnh viện Bình Định, sức khỏe của bà Lan đã có những chuyển biến tốt. Bà Lan có một khối áp xe rất lớn dưới da đầu gây nhiễm trùng nhưng không để ý.

"Khối áp xe này làm cho bệnh nhân đau nhức vô cùng. Chúng tôi cho bệnh nhân dùng kháng sinh thì khối này teo lại và sau đó tiến hành hút, dẫn lưu chất dịch từ khối u này ra ngoài. Hiện da đầu bệnh nhân đã bám dính vào xương sọ, sức khỏe hồi phục nhanh và bệnh nhân không còn đau đầu", Bác sĩ Bùi Thị Phương Anh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bình Định thông tin. Bà Phạm Thị Lan điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Theo bác sĩ, bà Lan còn bị tăng huyết áp, rối loạn tuần hoàn não và thoái hóa khớp rất nặng nên không thể đi lại được. Bên cạnh đó, Bệnh viện Bình Định cũng đã làm nhiều xét nghiệm: gan, thận, máu... của bà Lan. Bà được chẩn đoán tăng huyết áp, rối loạn tuần hoàn não và thoái hóa khớp rất nặng nên bệnh viện đã tài trợ toàn bộ số tiền để mua thuốc điều trị tốt nhất cho bà Lan.

Khi nghe tin mẹ đã khỏe mạnh trở lại, em Ca và các anh em trong gia đình vô cùng sung sướng. Tin vui này khiến tất cả mọi người đều phấn chấn. Bà Lan nghẹn ngào nói, nhiều năm qua, chưa bao giờ bà thấy khỏe và vui như hôm nay. Chị Lê Thị Quỳnh Nha (chủ shop quần áo) và chồng thì mừng đến quên cả ăn uống. Chị cho biết không ngờ hành động nhỏ của mình và việc chia sẻ câu chuyện này đã mang đến cái kết đẹp như hôm nay. Ước mơ lớn nhất của Ca lúc này là mẹ sớm khỏi bệnh - Ảnh: Báo Thanh Niên Trước đó, theo như báo Thanh Niên đã thông tin, Phan Thị Ca (học lớp 9, ở xã Cát Tường, H.Phù Cát, Bình Định) là nhân vật chính trong câu chuyện "bom hàng" nhưng đầy cảm động được chia sẻ nhiều trong thời gian qua. Cụ thể, đầu tháng 12.2023, nữ sinh thấy mẹ bị bệnh nhưng không có quần áo để mặc nên đã lên mạng đặt mua đồ cho mẹ. Ít hôm sau, khi shipper giao hàng thì Ca không có tiền để nhận hàng, do em chỉ mới tích góp được 30.000 đồng từ tiền nhặt ve chai. Sau khi nghe về hoàn cảnh của em, chủ shop quần áo vì quá cảm động đã tìm đến nhà và giúp đỡ gia đình em. Câu chuyện về Ca được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Nhiều người đã chủ động tìm đến tận nhà để giúp đỡ gia đình Ca. Sau đó, Bệnh viện Bình Định đã tiếp nhận và điều trị cho mẹ của em miễn phí.

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