Theo Báo Pháp luật thông tin, ngày 29-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định được hung thủ gây ra cái chết của ông TVT (42 tuổi), ngụ khu phố 6, phường Hưng Long, TP Phan Thiết.

Ông TVT là người tử vong bất thường, gia đình đã tẩn liệm vào quan tài chuẩn bị đưa đi hỏa thiêu vào ngày 28-1 thì bị công an phát hiện yêu cầu dừng đám tang, mở quan tài khám nghiệm.

Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân TVT tử vong do vết thương đâm thấu ngực nhưng gia đình không trình báo mà vội vã tổ chức đám tang. Sau nhiều giờ đấu tranh, Trần Văn Lộc (19 tuổi, con trai của ông T) đã khai nhận mình chính là người gây ra cái chết của cha ruột.

Trên thi thể ông T có một vết thương ở vùng ngực. Nguồn: Dân Việt

Theo tin dẫn từ Báo Dân Trí: Theo lời khai của Lộc, khoảng 23h ngày 25/1, sau khi ông T nhậu xong thì Lộc đến nói chuyện với cha về việc đi hỏi vợ cho Lộc. Tuy nhiên ông T. không đồng ý, cha con lớn tiếng với nhau.

Ông T xuống bếp lấy con dao và hai cha con giằng co. Trong lúc Lộc tìm cách lấy con dao trên tay cha mình thì lưỡi dao đâm vào ngực ông T khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi vụ việc xảy ra, Lộc và người thân trong gia đình đã bàn bạc không báo cáo lực lượng chức năng mà tự ý dọn dẹp hiện trường, xóa hết dấu vết và chọn cách hỏa thiêu thi thể để phi tang.

Ngày 27/1, qua công tác nắm bắt tình hình tại địa bàn, Công an phường Hưng Long, TP.Phan Thiết nắm được thông tin tại khu phố 6, phường Hưng Long đang tổ chức một đám tang. Điều bất thường là trên thi thể người đã mất có một vết thương ở ngực. Công an phường Hưng Long đã tiến hành các bước điều tra, xác minh ban đầu.

Sau khi xác định những gì mà dư luận đang đồn đoán là có căn cứ, Công an phường Hưng Long đã báo cáo vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Phan Thiết đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

