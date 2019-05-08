Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang bầu: Gia đình quyết định bất ngờ

Xã hội 08/05/2019 15:41

Trước đó, gia đình từng có nguyện vọng bỏ thai nhi, tuy nhiên đến nay cái thai đã lớn, người thân quyết định sẽ để em H. sinh con và nuôi dưỡng cháu bé.

Những ngày gần đây, vụ việc nữ sinh H.T.H. (học sinh lớp 8 trường THCS Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai) bị thầy giáo xâm hại tình dục dẫn đến có thai 3 tháng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận xã hội.

Hiện nghi phạm Nguyễn Việt Anh (SN 1983, giáo viên môn Toán - Tin trường THCS Thượng Hà) đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả giám định ADN từ Viện pháp y Trung ương, thai nhi trong bụng nữ sinh H. có quan hệ huyết thống với Việt Anh. 

Tính đến nay, em H. đã mang thai được 14 tuần, quá lớn không thể bỏ được nữa nên gia đình sẽ để nữ sinh đẻ con và nuôi dưỡng cháu bé. Hiện em H. đã nghỉ học ở nhà, rất ít giao tiếp với mọi người, ăn uống kém và tinh thần không được ổn định. 

Theo chị dâu của nữ sinh, phía gia đình thầy giáo hiện vẫn không có động thái nào thể hiện trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng em H.

Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang bầu: Gia đình quyết định bất ngờ - Ảnh 1
Chị dâu nữ sinh cho biết gia đình đã quyết định giữ lại đứa trẻ - Ảnh: Internet

Tuy quyết định giữ lại đứa trẻ, phía gia đình vẫn chưa biết làm cách nào để đảm bảo cho em bé một cuộc sống sung túc. Em H. vẫn còn quá nhỏ để làm mẹ, chưa kiếm ra tiền nuôi sống bản thân. Mẹ của H. bị câm điếc, trong nhà chỉ có anh trai là lao động chính. Chị dâu của H. cũng đang có bầu nên không có việc làm ổn định.

Trước đó tại cơ quan điều tra, Việt Anh khai nhận từ học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 đã nảy sinh tình cảm với nữ sinh H. Khoảng tháng 4/2018, khi thấy H. ở trong phòng tin học một mình đã dụ dỗ và quan hệ tình dục với H. Sau đó thầy giáo này đã tiếp tục quan hệ nhiều lần với nữ sinh tại phòng học và phòng trực của trường.

Thời gian gần đây, do thấy H. có nhiều biểu hiện lạ, gia đình đã gặng hỏi và nghe H. kể bị thầy giáo dụ dỗ, ép quan hệ nhiều lần. Gia đình lập tức đưa nữ sinh đi khám và phát hiện em đã có thai hơn 3 tháng. Sự việc được báo lên công an địa phương. Lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, đưa nạn nhân đi giám định và bắt tạm giam thầy giáo để phục vụ công tác điều tra.

Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai: Nên giữ hay bỏ thai nhi?

Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai: Nên giữ hay bỏ thai nhi?

Nữ sinh lớp 8 mang thai với thầy giáo có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố em mất sớm, mẹ thì bị câm điếc, kinh tế gia đình rất thiếu thốn.

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