Liên quan đến vụ việc VKSND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1992; ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng", trao đổi với báo Người Lao Động, một cán bộ của Công an huyện Can Lộc khẳng định qua điều tra của công an xác định đủ điều kiện để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

"Quá trình điều tra, mặc dù bị can phủ nhận những hành vi của mình, cho rằng không biết nạn nhân có va chạm với xe của mình và ngã ra đường, sau đó dẫn tới nạn nhân bị chiếc xe khác chạy cùng chiều cán qua làm tử vong. Tuy nhiên, với các chứng cứ chúng tôi thu thập được thì đủ điều kiện để khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật" - vị cán bộ công an nhấn mạnh.