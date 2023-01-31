Đã bắt giữ tài xế Mercedes say xỉn tông chết người rồi bỏ trốn ngày mùng 1 Tết

Xã hội 31/01/2023 09:10

Say xỉn, gây tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương rồi bỏ trốn, nam tài xế 42 tuổi ở TP. Bắc Ninh đã bị cơ quan công an khởi tố.

Theo thông tin từ Zingnews, cơ quan CSĐT Công an TP. Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thanh (SN 1981, thường trú khu 3, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 16h ngày 22/1 (mùng 1 Tết Quý Mão), Thanh lái xe Mercedes biển kiểm soát 99A- 357.xx trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh đã đâm vào xe máy do anh L. (SN 2000, ở Lào Cai) cầm lái chở theo chị H. (SN 1998, quê Bắc Kạn).

Sau khi gây tai nạn, Thanh xuống xe quan sát thấy chị H. nằm sấp trên đường liền điều khiển ôtô rời khỏi hiện trường và về nhà tại chung cư Vinhomes Bắc Ninh. Vụ tai nạn khiến một người tử vong và một người trên xe máy bị thương.

Đã bắt giữ tài xế Mercedes say xỉn tông chết người rồi bỏ trốn ngày mùng 1 Tết - Ảnh 1
Nam tài xế bị công an đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc - Ảnh: Công an TP. Bắc Ninh 

Theo thông tin từ báo Công Thương, khoảng 19h30 cùng ngày, Nguyễn Đức Thanh được mời đến cơ quan công an để làm việc. Tuy nhiên, Thanh liên tục chống đối, không hợp tác với lý do mình không liên quan đến vụ việc, thực hiện quyền im lặng.

Đến khoảng hơn 23h cùng ngày (7 tiếng sau vụ tai nạn), trước chứng cứ xác thực thu giữ được, Thanh đã phải chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của cơ quan công an. Kết quả ghi nhận nam tài xế này vi phạm ở mức 0,341 mg/l khí thở.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Bắc Ninh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để xử lý vụ việc theo quy định.

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