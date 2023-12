Sau khi lái xe gây tai nạn chết người, Nguyễn Văn Khải (SN 1994) đã không dừng lại để giải quyết vụ việc mà bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ VOV, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Khải (SN 1994, trú tại tỉnh Phú Thọ) về hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Công an huyện Cẩm Xuyên đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khải - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó, vào khoảng 21h50 ngày 13/12 tại Km530+900 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe đạp do ông N.H.V (SN 1974, trú tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển. Hậu quả ông N.H.V tử vong tại chỗ, xe đạp bị hư hỏng, xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành điều tra, xác minh. Ngày 17/12 công an làm rõ chiếc xe gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên do Nguyễn Văn Khải điều khiển.

Nguyễn Văn Khải khai nhận toàn bộ hành vi tại cơ quan công an - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Khải khai nhận quá trình điều khiển phương tiện do sử dụng điện thoại nên đã đâm vào phía sau xe đạp, sau khi gây tai nạn sợ phải chịu trách nhiệm nên đã bỏ trốn.

Ngày 21/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Khải về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hiện đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

