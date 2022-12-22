Hà Tĩnh: Cặp vợ chồng và con trai 1 tháng tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch vì đốt than sưởi ấm

Xã hội 22/12/2022 14:05

Vào ngày 22/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 3 người trong một gia đình vào cấp cứu do ngộ độc khí CO.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 7h sáng ngày 22/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 3 người trong một gia đình vào cấp cứu do ngộ độc khí CO. Các bệnh nhân là anh N.Đ.P (sinh năm 1988 trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên), chị N.T.B (sinh năm 1988) và con trai N.Đ.T (1 tháng tuổi).

Người thân cho biết, chị B. vừa sinh con trai được 1 tháng. Do trời trở rét nên gia đình thường đốt than củi trong phòng ngủ để sưởi ấm. Sáng nay, người thân không thấy anh P. dậy chở hai đứa con đầu đi học nên sang nhà gọi nhưng không được. Khi phá cửa vào, họ phát hiện 3 người bất tỉnh.

Hà Tĩnh: Cặp vợ chồng và con trai 1 tháng tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch vì đốt than sưởi ấm - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

 

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, cả ba nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, thở nhanh, huyết áp cao. Hiện các nạn nhân đã tỉnh nhưng vẫn phải thở khí oxy.

"Ba nạn nhân ngộ độc khí CO do đốt than trong phòng ngủ. Khi vào nhập viện, các nạn nhân khó thở, hiện vợ chồng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải thở oxy. Bé trai một tháng tuổi suy hô hấp buộc phải chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị", một đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông tin.

Trung tá Trần Hoài Nam - Trưởng Công an xã Cẩm Bình cho biết, thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuyệt đối không được đốt các nhiên liệu than, củi trong phòng kín, không gian chật hẹp để sưởi ấm. Tuy nhiên, do thời tiết lạnh, nhiều gia đình vẫn chủ quan và không thực hiện như khuyến cáo.

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