Vào ngày 22/12, một người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ở khu dân cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
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Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 22/12, Công an huyện Bình Chánh đang điều tra vụ người dân phát hiện người đàn ông tử vong, trong tư thế treo cổ trên cây tại địa bàn xã Vĩnh Lộc B.
Theo thông tin từ Zing, qua điều tra ban đầu, vào sáng 22/12, trong lúc đi tập thể dục, người dân phát hiện người đàn ông khoảng 50 tuổi, tử vong trong tư thế treo cổ tại khuôn viên cây xanh phía sau một trường học trên đường số 6 khu dân cư Vĩnh Lộc B, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh. Vụ việc được báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) có mặt điều tra. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành. Lực lượng chức năng cũng phong tỏa các tuyến đường quanh khu vực hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.