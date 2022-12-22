Vào ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Tây Ninh đang làm rõ vụ án mạng trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang làm rõ vụ án mạng trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là chị V.T.N.T (SN 1990, ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh).

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ chiều 21/12, chị T. đang bán vé số Vietlott cho khách trên đường đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, TP Tây Ninh thì Phan Thanh Lâm (SN 1994, ngụ ấp Láng, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) đến gặp. Do có mâu thuẫn, Lâm dùng dao Thái Lan đâm chị T. gục tại chỗ. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau đó, đối tượng Lâm bị Công an phường 3 đưa về trụ sở.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tại cơ quan điều tra, nghi phạm Lâm khai nhận, anh có quan hệ tình cảm với nạn nhân, thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị T chia tay với Lâm. Níu kéo tình cảm không thành, cộng với ghen tuông, nên Lâm đã ra tay sát hại nạn nhân.

Phan Thanh Lâm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

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