Diễn biến MỚI trong vụ người phụ nữ bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi để bán ở Khánh Hòa

Mạng xã hội xuất hiện clip quay lại hình ảnh người bán hàng rong trong lúc vắng khách đã đổ toàn bộ thức ăn khách dùng thừa vào nồi nước lèo gây xôn xao dư luận. Sự việc xảy ra ở trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đường Quang Trung, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin từ báo Người đưa tin, vào sáng ngày 22/12, ông Lê Minh Thủy, Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã mời người bán hàng rong trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa lên làm việc, đồng thời tạm thu giữ gánh hàng rong để tiếp tục xác minh vụ việc. Theo ông Thủy, phường đã tạm thu toàn bộ vật dụng của gánh hàng rong này. Còn người phụ nữ sau khi được mời về phường đã bỏ chạy nên địa phương đang xác minh danh tính, địa chỉ. Vì cụ này là người lớn tuổi nên lực lượng chức năng phải khéo léo xử lý.

Người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo đang nấu - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, mạng xã hội xuất hiện clip quay lại hình ảnh một người phụ nữ bán hàng rong được cho là ở trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đường Quang Trung, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, người bán hàng rong trong lúc vắng khách đã đổ toàn bộ thức ăn khách dùng thừa vào nồi nước lèo. Sau đó, chiếc tô này được tráng qua thau nước. Ngoài ra, một số ly nước khách đã uống cũng được người phụ nữ đổ lại trong bình. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm của người bán hàng rong. Nhất là tại khu vực trước cổng bệnh viện vốn có nhiều người qua lại hay người thăm nuôi bệnh nhân ghé đến ăn uống.

Theo thông tin, gánh hàng rong này đã hoạt động tại khu vực sát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa từ nhiều năm nay. Phần lớn khách đến ăn là người nhà hoặc bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Sau khi có thông tin trên, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã nắm được vụ việc và đang cử cán bộ, kiểm tra xác minh. Thông tin đã được chuyển cho bộ phận chuyên môn tại Trung tâm Y tế Tp.Nha Trang, phối hợp với địa phương kiểm tra. Trong khi đó, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND Nha Trang cho biết, sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp buôn bán hàng rong trên vỉa hè, trước nơi công cộng; các đội kiểm tra quản lý trật tự đô thị cũng tăng cường kiểm tra các trường hợp vi phạm này.

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