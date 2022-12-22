Công an tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 21/12 tại thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 22/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 21/12 tại thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng Bùi Quyết Thắng, sinh năm 1992, ở thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Đoạn đường người dân phát hiện thi thể - Ảnh: Báo Giang Thông

Trước đó, theo thông tin từ báo Giao Thông, vào khoảng 17 giờ ngày 21/12, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một tử thi là nam giới tại cánh đồng thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, trên vùng mặt tử thi có nhiều vết thương và một vết thương đứt ngang cổ, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu. Ngay sau đó, người dân đã thông báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Tử thi là nam giới được tìm thấy tại cánh đồng thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo một số nhân chứng, thi thể là một người đàn ông nghi bị giết do cổ bị chém gần đứt. Nạn nhân bị hung thủ giết ở một nơi khác rồi đưa thi thể về đây phi tang. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên là Ngô Văn Đình (SN 1963, trú xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi). Ông Đ. là lao động tự do, thường đi đào giếng ở quanh xã.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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