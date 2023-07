Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 10/1, lãnh đạo Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Ly Xe Sứ (53 tuổi, trú tại xã Y Tý, huyện Bát Xát) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào chiều 7/1, Ly Xe Sứ đi rừng phát thảo quả mang về nhà. Khi trở về, Sứ ăn cơm cùng cháu trai là anh S., sau đó có xảy ra hai chú cháu xảy ra cãi vã mâu thuẫn. Do tức tối không thể giải tỏa, Sứ liền kiếm dao rựa truy sát, chém anh S. nhiều nhát vào vùng cổ và đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Sứ cầm theo hung khí và bỏ chạy lên khu vực rừng sâu phía sau nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Y Tý đã báo cáo lên Công an huyện Bát Xát và các đơn vị chức năng của công an tỉnh triển khai xuống bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết.