Nghi phạm Ly Xe Sứ (SN 1970, trú tại xã Y Tý, huyện Bát Xát) đã dùng dao sát hại cháu mình. Sau khi gây án, Sứ bỏ trốn lên rừng phía sau nhà.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 10/1, lãnh đạo Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Ly Xe Sứ (53 tuổi, trú tại xã Y Tý, huyện Bát Xát) để điều tra về hành vi giết người. Cụ thể, nạn nhân trong vụ việc là anh Ly Thó S. (42 tuổi, ở cùng nhà với nghi phạm Sứ, cả hai là chú cháu).

Trước đó, vào chiều 7/1, Ly Xe Sứ đi rừng phát thảo quả mang về nhà. Khi trở về, Sứ ăn cơm cùng cháu trai là anh S., sau đó có xảy ra hai chú cháu xảy ra cãi vã mâu thuẫn. Do tức tối không thể giải tỏa, Sứ liền kiếm dao rựa truy sát, chém anh S. nhiều nhát vào vùng cổ và đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Sứ cầm theo hung khí và bỏ chạy lên khu vực rừng sâu phía sau nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Y Tý đã báo cáo lên Công an huyện Bát Xát và các đơn vị chức năng của công an tỉnh triển khai xuống bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết.

Lực lượng chức năng vây bắt đối tượng Sứ - Ảnh: Báo Dân Trí Theo thông tin từ báo Dân Việt, nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, nghi phạm không chỉ thông thạo địa bàn, mà còn mang theo hung khí bên người nên khi bị dồn tới đường cùng có thể làm ra nhiều việc nguy hiểm tới tính mạng người dân. Trước tình hình trên, Công an xã Y Tý đã bố trí lực lượng lập tức lần theo dấu vết Ly Xe Sứ để lại để truy bắt. Quá trình truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn, lúc này trời đã về đêm, nhiệt độ vùng núi cao biên giới xuống rất thấp giá rét buốt người, việc tìm kiếm giữa rừng già là không dễ dàng. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, sau 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, Công an xã Y Tý đã khống chế được Sứ đang lẩn trốn trong rừng. Theo cơ quan công an, tại địa phương, Sứ và nạn nhân đều chưa lập gia đình, cả hai chú cháu chung sống với nhau trong cùng một nhà. Trước đó hai bên không xảy ra mâu thuẫn gì, chỉ vì lời qua tiếng lại mà dẫn tới vụ án mạng đau lòng. Hiện tại, công an đang củng cố hồ sơ vụ việc để khởi tố đối tượng Sứ.

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