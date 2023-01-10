Xúc động câu chuyện phía sau về người cha khuyết tật, chạy xe ba gác đón con tan học

Xã hội 10/01/2023 14:05

Sự chào đời của con trai dường như thắp sáng thêm niềm hạnh phúc và lại càng là động lực để người cha - Từ Quang Tú (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tiếp tục cố gắng.

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vô cùng xúc động của 2 bố con khiến nhiều người xúc động vô cùng. Cụ thể, người bố vất vả cả ngày với những chuyến xe ba gác chở đồ thuê nhưng đến cuối ngày vẫn tranh thủ đến trường học đón con trai. Cậu bé khi vừa thấy bố cũng hiện rõ niềm vui sướng, nhanh chân chạy lại ôm bố mình.

Điều khiến nhiều người phải cay khóe mắt trước khoảnh khắc này chính là sự chu đáo của người bố. Do lao động cả ngày nên người bố đã bám nhiều bụi bẩn, trước khi ôm con trai vào lòng, bố nhanh tay lấy một tấm khăn sạch, quàng vào người con trước khi bế con lên. Clip được đăng với dòng chia sẻ như sau: “Hôm nay ba trễ chuyến hàng nên đón con trễ, tội con quá. Yêu con nhiều!”.

 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, người đăng tải và cũng là người cha trong đoạn clip trên là anh Từ Quang Tú (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai), con trai anh là Từ Quang Hiếu (3 tuổi). Anh cho biết đoạn clip đón con tan học được cô giáo trong trường quay lại, vì thấy dễ thương nên anh đăng trang cá nhân và bất ngờ nhận được tình cảm lớn từ mọi người. Điều đó làm anh và gia đình rất xúc động, nhất là khi đọc những bình luận đầy tình cảm và sự động viên của mọi người.

Xúc động câu chuyện phía sau về người cha khuyết tật, chạy xe ba gác đón con tan học - Ảnh 1
Người bố vất vả cả ngày với những chuyến xe ba gác chở đồ thuê nhưng đến cuối ngày vẫn tranh thủ đến trường học đón con trai - Ảnh: Chụp màn hình

Anh Tú chạy xe ba gác mưu sinh, hôm đó vì có chuyến hàng nên đón con trễ hơn. Vừa đến nơi, thấy con từ bên trong chạy ào ra như tên bắn, anh đã rất xúc động, nhảy xuống xe mà ôm chầm lấy con, dù việc di chuyển bằng một chân có phần bất tiện. “Con tôi đã quen rồi! Biết ba có một chân không vào trong trường được nên lúc nào tôi đến cháu cũng sẽ tự động chạy ra. Thấy con như vậy là bao nhiêu mệt mỏi, khó khăn trong cuộc sống hằng ngày đều tự động tan biến hết”, người cha cười mỉm khi nói về con.

Bên cạnh đó, vợ anh Tú làm điều dưỡng ở BV Tâm thần Trung ương 2 (TP.Biên Hòa). Hằng tuần, những ngày chị không kịp tan làm để đón con thì anh sẽ đi đón. Vì con trai “quấn ba” nên mỗi lần thấy anh đến đón, bé Quang Hiếu vui mừng nhảy cẫng lên khiến phụ huynh và giáo viên có mặt lúc đó đều rất thích thú. Khi được PV hỏi về tình cảm dành cho ba, cậu bé chỉ ngại ngùng đáp: “Con thương ba rất nhiều!”.

 

Từ vùng quê nghèo Thái Bình vào Đồng Nai lập nghiệp nhiều năm nay, anh Tú nên duyên với chị Nguyễn Thị Thảo (31 tuổi) rồi có cô con gái đầu lòng. Ngỡ tưởng cuộc sống êm đềm khi anh chị đều chí thú làm ăn để vun vén cho hạnh phúc gia đình, cho đến khi anh gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tháng 4/2018. Sau khi vượt qua cửa tử, anh vĩnh viễn mất chân trái. Tú sốc và tuyệt vọng đến mức muốn kết liễu cuộc sống của mình. Nhưng chính nhờ sự động viên và đồng hành của vợ cũng như gia đình, anh dần vượt qua nỗi đau đớn tột cùng và chấp nhận cuộc sống mới. Bán đất, bán nhà để điều trị sau tai nạn, gia đình nhỏ của anh thuê một căn trọ để sống với quyết tâm làm lại từ đầu.

Xúc động câu chuyện phía sau về người cha khuyết tật, chạy xe ba gác đón con tan học - Ảnh 2
Vợ và 2 con là động lực lớn nhất để anh Tú vực dậy sau nhiều biến cố - Ảnh: Báo Thanh Niên

Sự chào đời của bé Quang Hiếu dường như thắp sáng thêm niềm hạnh phúc và lại càng là động lực để anh Tú tiếp tục cố gắng. Anh trở lại với công việc chạy xe ba gác, bán vé số, bán hàng online để có thêm đồng ra đồng vào, cũng như phụ vợ chăm hai con. Anh nói rằng chính vợ và các con là động lực lớn nhất để anh có được nghị lực phi thường như hôm nay.

“Bây giờ tôi thấy cuộc sống của mình thật đẹp, và tôi rất hài lòng, bởi tôi có người vợ hết lòng yêu thương mình, có hai con đứa nào cũng ngoan ngoãn, thương cha mẹ. Mọi sự phấn đấu của tôi bây giờ cũng là vì các con mà thôi. Chỉ mong sau tụi nhỏ nên người, cuộc đời của nó tươi sáng hơn ba mẹ”, người cha hy vọng.

Còn chị Thảo tâm sự đồng hành cùng chồng vượt qua thời điểm khó khăn nhất, chị ngưỡng mộ sự lạc quan và ý chí của anh Tú. Chị nói rằng dù chỉ có một chân, nhưng anh vẫn rất giỏi, vẫn là trụ cột trong gia đình. Chị tự hào về anh, về các con. Cả hai vợ chồng đều động viên nhau sẽ chăm chỉ làm ăn để nuôi nấng các con nên người.

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